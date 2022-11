X-Factor, lite in diretta tra Fedez e Rkomi. Cosa è successo?

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata serale di X-Factor Fedez e Rkomi hanno avuto una discussione piuttosto accesa sull'esibizione di uno dei concorrenti. Ecco cosa è successo.

Durante la seconda puntata Live di X-Factor non sono mancate le sorprese, né le polemiche tra i giudici. Una di queste ha visto contrapposti Fedez e Rkomi che si sono scontrati sull'esibizione di una dei concorrenti.

Rkomi: "Quanta pesantezza su questo palco"

A scatenare la polemica è stata l'esibizione di Linda, che è parte della squadra di Fedez: per la puntata a tema di X-Factor Generazione MTV, Fedez le ha assegnato come brano Chasing Cars.

E, mentre Dargen e Ambra Angiolini hanno dimostrato di apprezzare la scelta e la perfomance di Linda, il commento di Rkomi ha lasciato tutti un po' sorpresi:

"Io questo brano lo detesto, lo trovo piatto e trovo che sia stato fatto un bel lavoro da parte di Fedez, del produttore e, soprattutto, da parte tua. Hai valorizzato il brano, non è stato il brano a valorizzare te. Io sono tuo fan e ti ho vista con un sorriso gigantesco alle prove. Quanta pesantezza su questo palco. Voglio rivedere quel sorriso, perché hai anche quello"

La replica di Fedez non si è fatta attendere:

"Beh sfido chiunque a rimanere con un sorrisone in una ballad triste. Ovviamente ci si adegua all’atmosfera del pezzo. Guarda che sorrisone ti sta facendo"

La discussione non si è fermata, ma anzi, il sarcasmo si è sprecato tra i due, con Rkomi che, più di una volta, ha sottolineato l'estrema pesantezza di Fedez e di come non capisse il suo discorso. A chiudere lo scontro ci ha pensato un laconico "Va bene" di Fedez.

Ma, quella con il rapper non è stata l'unica discussione che ha avuto il giudice, visto che anche con la conduttrice Francesca Michielin sono volate scintille per alcune sue affermazioni.

