X-Factor, la lite tra Fedez e Rkomi ripresa continua nel fuori onda ripresa da Chiara Ferragni

Durante l'ultima puntata di X-Factor, Fedez e Rkomi hanno discusso in maniera piuttosto accesa durante la diretta. A quanto pare, però, lo scontro è proseguito anche nel fuori onda ed è stato ripreso da Chiara Ferragni. Ecco cosa è successo

Nella terza puntata live di X-Factor è andata in onda l'ennesima lite tra Fedez e Rkomi. La discussione è stata interrotta dalla conduttrice Francesca Michielin, ma è poi proseguita anche durante il fuori onda. Come lo sappiamo? Perché Chiara Ferragni, influencer e moglie di Fedez, li ha ripresi nell'intervallo della pubblicità e ha postato il video sul suo profilo TikTok.

Scontro a X-Factor tra Fedez e Rkomi: i retroscena

A essere eliminati ieri sera, 10 novembre, nella terza puntata di X-Factor sono stati: Dadà, della squadra di Fedez, e Matteo Orsi, che è parte del team di Dargen. Anche Gaia Eleonora Cipollaro ha dovuto dire addio al talent dopo l'esibizione contro Joelle ed è stata proprio quest'ultima, o meglio, la sua performance, il motivo dell'acceso scontro verbale tra i due giudici del programma di Sky.

Fedez, infatti, dopo aver ascoltato la cantante esibirsi in Destinazione paradiso di Gianluca Grignani, il rapper milanese ha fortemente criticato l'esecuzione di Joelle. A detta di Fedez, la performance era quasi e solo meramente esecutiva, ma mancava di una propria interpretazione. Il giudice si è spinto a definirla "esibizione telefonata e prevedibile".

A queste parole non ha potuto non reagire il coach di Joelle, Rkomi, che si è scagliato contro il collega:

"Come fai a dire che fa sempre la stessa cosa, quando ha fatto tre esibizioni completamente diverse?"

Non è la prima volta che i due giudici si scontrano a causa della diversità di vedute che hanno non solo sui brani assegnati, ma anche sull'esecuzione che ne danno i rispetti allievi. Solo la settimana prima Rkomi aveva rimproverato a Fedez una certa pesantezza nella scelta dei brani, durante la puntata a tema Generazione Mtv.

Ma se la scorsa volta, il rapper sembrava propenso a lasciar correre, in questa ci ha tenuto a sottolineare che stava solo facendo il suo lavoro di giudice e che il collega dovrebbe imparare ad accettare le critiche:

"Sto solo facendo il mio lavoro, cominciare ad accettare le critiche sarebbe un bell'inizio"

La discussione stava continuando con toni sempre più accesi, finché la conduttrice Francesca Michielin non è intervenuta a sedarla e a separare i due litiganti. Peccato, però, che durante l'intervallo Fedez e Rkomi abbiano riaffilato le lingue e ricominciato a litigare, mentre il programma era in pausa per la pubblicità.

A riprendere lo scontro ci ha pensato Chiara Ferragni, tra il pubblico con le sorelle, e a postare il video sul suo profilo di TikTok con l'ironica didascalia: "Due italiani che litigano". Sarà riuscita a stemperare la tensione?

