X Factor, Fedez nel mirino di un'ex concorrente: "Giudicata da uno che non sa cantare"

Fedez è stato tra i giudici di X Factor, ma c'è chi non ha apprezzato i sui consigli e giudizi. Ecco cosa ha detto di lui un'ex concorrente del talent di Sky Italia.

Negli ultimi giorni Fedez è finito di nuovo al centro delle polemiche a causa della vicenda che l'ha visto portagonista al Festival Agroalimentare di Amunì a Torrenova, in Sicilia. Il rapper si è esibito in una performance disastrosa, a causa di alcuni problemi tecnici e si è attirato le critiche del pubblico. Ma a commentare negativamente il rapper è stata anche un'ex concorrente di X Factor, il talent di Sky Italia di cui l'ex marito di Chiara Ferragni è stato giudice nell'edizione 2023.

X Factor, ex concorrente stronca Fedez: "Non sa cantare e si permette di giudicare"

Durante il famoso concerto a Torrenova, alcuni problemi tecnici hanno portato Fedez a sbagliare completamente la sua ultima hit, Sexy Shop, attirandosi anche le critiche da parte degli utenti del web, quando il video della performance è diventato virale. Fedez ha poi replicato alle critiche, ma ha peggiorato la situazione, tanto che un'ex concorrente di X Factor non ha risparmiato un commento velenoso contro di lui.

Stiamo parlando di Dora Lee Marchi, che partecipò al talent nel 2017 e venne eliminata proprio da Fedez durante le selezioni per il programma. L'ex concorrente, in un video su TikTok, ha pubblicato un video nel quale si è sfogata, lasciando intendere che Fedez non era adatto a giudicarla all'epoca. Nel filmato, che ha come didascalia la frase "le persone devono sapere", dopo aver mostrato la disastrosa esibizione del rapper, Dora Lee Marchi si lascia andare a un lungo sfogo, attaccando il rapper e ricordando il suo "no" all'epoca delle selezioni per il talent show.

Le sue parole sono parse molto dure e cariche di risentimento e nel video l'ex concorrente non si trattiene dal ricordare al rapper dei numerosi sacrifici che richiede essere un cantante, soprattutto, uno emergente:

"Dedicare la vita alla musica non è scrivere testi di m**da e andare sui palchi a cantare canzoni stonate per i ragazzini. Essere cantanti significa mettersi in gioco tutti i giorni. [...] Mi hai eliminata perché hai detto che ho un modo di cantare vecchio. Per te il modo di cantare moderno è essere stonati e non saper cantare? Fedez io sarò vecchia e avrò un modo di cantare vecchio, però ho sempre avuto rispetto per la musica. […] Ha mandato via gente che sapeva cantare, che ha fatto questo tutta la vita. È diventato famoso sulle spalle degli altri. Tu non hai nessun tipo di dote musicale, zero. Tu non sai cantare, è questo il problema. Ti sei permesso di tarpare le ali a persone che avevano un futuro"

X Factor, tutto sulla nuova edizione in partenza dal 12 settembre

Durante la conferenza stampa di martedì 10 settembre, i giudici e Giorgia, conduttrice del talent Sky Italia hanno rivelato alla sala stampa cosa potranno aspettarsi dalla nuova edizione di X Factor. La diciottesima edizione dell'attesissima gara canora è certamente nel segno delle novità, a cominciare dalla conduzione e dal tavolo della giuria per continuare con la sinergia fra giudici e concorrenti e l'X Pass. Quest'ultimo è ciò che un giudice può giocare quando è l'unico a dare sì a un concorrente ma vuole farlo passare alla fase successiva di X Factor 2024.

Alla Stazione Centrale di Milano, i 4 giudici (Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jack La Furia) e la conduttrice hanno rivelato alcuni dettagli sulla nuova edizione. Giorgia si è detta entusiasta sia della squadra che l'accompagnerà in questa avventura sia dell'esperienza da conduttrice:

"Intanto ci tengo ad ammettere che mi ha detto benissimo perché veramente in questa giuria c'è una dose incredibile di simpatia e di professionalità. Credo che sia il gruppo migliore che potessi trovare. Mi supportano, mi hanno supportato e anche sopportato. E comunque io sono una a cui piace sempre mettersi in discussione: a volte mi va meglio, a volte peggio, e speriamo che questa sia ‘una di quelle meglio’. Negli ultimi anni ho fatto qualche esperienza analoga, ad esempio il Festival di Sanremo, che è stato una co-conduzione a fianco di un gigante. Però adesso bisogna vedere da sola come me la cavo. Sono felicissima, perché ho la possibilità di misurarmi con questo ruolo circondata da musicisti e in un programma che parla di musica"