X Factor, Fedez e Ambra Angiolini smontano il gossip sulla loro lite con un video spassoso!

Gossip TV

Fedez e Ambra Angiolini ai ferri corti? I due giudici di X Factor rispondono così alle indiscrezioni.

Nelle ultime ore, un’indiscrezione avrebbe voluto Fedez e Ambra Angiolini ai ferri corti dopo pochissimi giorni di lavoro fianco a fianco, sul banco dei giudici di X Factor. Il rapper e l’attrice replicano così alle insinuazioni sul loro rapporto lavorativo.

Fedez e Ambra Angiolini: regna la pace a X Factor

Sono iniziate le prime fasi della nuova edizione di X Factor, ovvero le Audition durante le quali i giudici potranno farsi un’idea dei candidati che si presenteranno sul palco, creando una prima rosa di talenti canori. I fan del talent show di Sky sono impazienti di vedere la nuova giuria all’opera, aspettandosi grandi colpi di scena da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Nelle ultime ore, dopo la diffusione di un pettegolezzo lanciato da Chi, si è mormorato di una brutta maretta tra Ambra e Fedez, che proprio non sarebbero riusciti a trovare il modo di collaborare l’una al fianco dell’altro. Il gossip ha fatto il giro del web in brevissimo tempo, arrivando anche alle orecchie dei due diretti interessati, che hanno deciso di replicare smontano ogni ipotesi e mostrandosi, al contrario di quanto detto, molto in sintonia.

Ambra e Fedez hanno arrangiato una coreografia trash per il brano “T’Appartengo”, lanciato e reso iconico a Non è la Rai dall’attrice. Il video è diventato virale, dato che è anche molto divertente e ironico, e i due giudici hanno così confermato che a X Factor hanno trovato una bella dimensione artistica, lasciando le discussioni alle fasi più cruciali della competizione.

le tiktokers si devono solo spostare perché ora abbiamo fedez e ambra con il loro balletto che sicuramente diventerà virale — 𝐺 (@viventrose) June 8, 2022

Scopri le ultime news su X Factor.