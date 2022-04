X Factor, è ufficiale: Fedez torna come Giudice!

Gossip TV

Svelato il nome del nuovo giudice di X Factor: Fedez prende il posto di Emma Marrone nel talent show targato Sky.

Si accendono i riflettori sulla nuova edizione di X Factor, il talent show targato Sky che ogni anno sforna talenti canori di gran successo. Dopo rumors che si sono rincorsi per settimane, Fedez annuncia su Instagram che sarà lui il nuovo giudice del programma, a distanza di quattro anni dal suo addio.

X Factor, Fedez è il nuovo giudice del Talent

X Factor sta per tornare e i fan del talent show targato Sky non stanno nella pelle. Nelle ultime settimane si è parlato dell’addio al programma di Emma Marrone, ipotizzando che sarebbe stato Fedez a prendere il posto della cantante, e ora la notizia è ufficiale. Fedez, infatti, ha postato sulla sua pagina Instagram un commovente video dei momenti più belli vissuti nelle vesti di giudice, accompagnata dalla scritta “si torna a casa”, che ha infiammato i suoi sostenitori.

Il rapper ha preso parte a cinque edizioni di X Factor, tra il 2014 e il 2018, conquistando la vittoria durante il suo primo anno in veste di giudice, grazie a Lorenzo Fragola. Grazie al suo stile empatico, alla passione per la musica e all’umanità dimostrata, Fedez si è guadagnato, passo dopo passo, l’affetto del pubblico dello show di Sky prodotto da Fremantle.

La nuova edizione parte a giugno 2022 con le prime Audition, step iniziale delle lunghe selezioni che porteranno poi all’individuazione dei 12 protagonisti dei Live Show. Finalmente, dopo lo stop dovuto alla pandemia, anche la prima fase di selezioni tornerà ad essere un grande evento con il pubblico in presenza, in grado di dare carica ai talenti in gara.

