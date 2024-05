X Factor 2024, al timone del talent dopo Francesca Michielin spunta il nome di una famosissima cantante

Nei prossimi giorni prenderanno ufficialmente il via le registrazioni delle prime fasi del talent show musicale di X Factor giunto alla diciottesima edizione. C'è fervida attesa per il cast che verrà ufficializzato nel corso delle prossime settimane.

Nel mentre, è spuntato un nome di una famosissima cantante italiana che dovrebbe prendere il posto di Francesca Michielin. Di chi si tratta? Stando alle indiscrezioni di FQ Magazine oggi confermate dal settimanale Chi, sarà Giorgia al timone del noto talent show. La cantante, ricordiamo, è stata co-conduttrice nell’ultimo Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus.

Secondo quanto si legge, Giorgia sarebbe stata contattata del ruolo di giudice ma avrebbe rifiutato ed è arrivata un'offerta ancora più interessante.

Ecco cosa si legge sul settimanale Chi nelle "Chicche di Gossip":

La notizia era stata data anche precedentemente dal FQMagazine:

"Il settimanale Chi scopre il 29 maggio che “Giorgia si prende il timone di X Factor”. Venti giorni dopo FQMagazine e senza citazione" ha cinguettato il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela"

Ma non è finita qui. Secondo il protale Billboard, anche la giura è stata già formata con un clamoroso ritorno e alcuni debutti:

"La nuova edizione di X Factor, la diciottesima è alle porte. Un nuovo inizio e una sorta di anno zero per il talent show in onda su Sky Uno e Now. A pochi giorni dalle prime selezioni è stata annunciata la giuria e la presentatrice.

Tutti volti nuovi, al loro debutto nel programma, a parte uno: Manuel Agnelli. Quello del frontman degli Afterhours è un ritorno atteso e sarà interessante scoprire come interagirà con gli altri giudici al tavolo di X Factor 18: Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia

. L’altra grande novità è la presentatrice. Il ruolo ricoperto nelle ultime edizioni da Francesca Michielin verrà preso da un’altra cantautrice: Giorgia."