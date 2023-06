X Factor 2023, le prime scintille tra i giurati, la replica di Morgan alla frecciatina velenosa di Fedez

Il clima della nuova edizione del talent show di X Factor è già rovente e arrivano le prime scintille tra i giurati. La recente provocazione di Fedez a Morgan non è passata inosservata e il cantautore milanese ha replicato alle sue ultime dichiarazioni.

Intervistato dal Corriere della Sera, il marito di Chiara Ferragni ha parlato del collega, manifestando le sue preoccupazioni su un'ipotetica poca professionalità del collega nel suo ritorno al talent show:

Morgan, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha quindi condiviso un post replicando a Fedez con queste parole:

L'ex frontman dei Bluvertigo ha poi aggiunto:

"Dobbiamo imparare da Fedez la puntualità e la sottomissione agli ordini e agli apparati burocratici. Fedez paladino della burocrazia , militarista e abnegato agli ordini dei superiori, delatore delle trasgressioni come organo di morigerazione dei dissidenti, braccio tatuato del sistema coercitivo, sorvegliante in panopticon, agente spetznaz sotto copertura austro-ungarica, untore della nuova inquisizione del protocollo SigmaNove promulgato dalla massoneria antikafkiana 3.2, redatto nel fondale oceanico a 46 mila miglia dall’isola di Culinpaloz, scomparsa nel 72 e avvistata durante la pubblicazione del secondo singolo di Shaggy del 1994,5 a trenta gradi centigradi a est di Marranzano, il più grande porto del lago Lassistar nell’arcipelago ghiacciato settentrionale a distanza novanta pollici quindici piedi e sette uomini dal ponte Chewingum in periferia di Hutchidentr, in Groenlandia, quando ancora non era stato inventato il tabacco biondo fossile da pipa di carta e canna di bambù contenuta nella prima versione dell’album “la voce del padrone “ distribuito in tutti i migliori negozi semaforo , qualità convenienza e cortesia, ma non in musicassetta."