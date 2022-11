Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme, la foto non lascia dubbi

Gossip TV

La coppia di Mauro Icardi e Wanda Nara è volata alle Maldive per una fuga d'amore. Nonostante le varie dichiarazioni della showgirl argentina sulla separazione, la foto pubblicata da Icardi non lascia dubbi. Ecco cosa sappiamo.

Ha fatto molto discutere la fuga d'amore alle Maldive di Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia si è ritagliata dei giorni per provare a riconciliarsi, dopo le dichiarazioni della showgirl argentina sulla fine del loro matrimonio. E, finalmente, sembra che abbiano fatto pace.

Wanda Nara e Mauro Icardi, la foto della riconciliazione

Dopo le interviste rilasciate a Verissimo e a Vanity Fair, in cui Wanda Nara sembrava categorica sulla necessità di proseguire con la separazione da Mauro Icardi, c'era chi non credeva che sarebbero mai tornati insieme. La stessa showgirl, d'altronde, si professava certa di volersi separare, ma, allo stesso tempo, dichiarava di essere ancora innamorata di Icardi.

A separarli non soltanto il tradimento del calciatore con Eugenia La China Suarez, ma anche la sua opposizione nel far tornare la showgirl a lavorare a pieno ritmo, mettendo da parte il ruolo di madre. Situazioni che sembravano davvero irrisolvibili, almeno a giudicare dalle parole di Wanda Nara. Eppure, la coppia ha deciso di riprovarci e si è concessa una vacanza senza i figli in un paradiso terrestre come quello delle Maldive.

Anche lì, fino a ieri, non avevano dato prova di essere insieme, decidendo di non postare nessuna foto di coppia. Ma, la situazione si è capovolta con un inaspettato colpo di scena: Mauro Icardi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Wanda Nara e dedica che non lascia alcun dubbio: sono tornati insieme e si amano.

La foto li ritrae abbracciati, con Icardi che le bacia una guancia e si può leggere nella caption: "Non era la donna della mia vita, era la mia vita trasformata in una donna.Le favole Disney hanno anche una seconda stagione. Ti amo Wanda Nara.”