Wanda Nara e Mauro Icardi, fuga d'amore alle Maldive. Riconciliazione in corso?

Sono ormai giorni che Wanda Nara e Mauro Icardi postano foto e video della loro vacanza alle Maldive, senza figli, in quella che sembra in tutto e per tutto una romantica fuga d'amore. Che sia in corso la riconciliazione? Vediamo cosa è successo.

Vi abbiamo raccontato della fine della storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi, vi abbiamo raccontato delle diverse interviste rilasciate dalla showgirl argentina in cui confessava di essere ancora innamorata del calciatore, ma di dover procedere con la separazione. Sembra giusto, perciò, che vi raccontiamo anche della loro riconciliazione, se è davvero così, avvenuta alle Maldive in questi giorni.

Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive, una fuga d'amore per ricominciare?

Sia a Verissimo, sia a Vanity Fair, la showgirl argentina Wanda Nara aveva confessato di essere ancora innamorata di Mauro Icardi, ma che per amore della serenità in famiglia, era giusto che procedesse con la separazione. La fiducia e la pace famigliare si erano incrinate già con il tradimento di Icardi con l'argentina Eugenia La China Suarez, già nota nel suo Paese per intrattenere relazioni con uomini già impegnati.

Questa notizia aveva sconvolto Wanda Nara, ma non era solo per quello che la separazione era per lei necessaria: a quanto pare, il calciatore non desiderava che la madre dei suoi 3 figli tornasse a lavorare a pieno ritmo. Questo è quello che Wanda Nara ha confessato in un'intervista a Vanity Fair. Ma, ora, è cambiato qualcosa?

Evidentemente, sì, dato che la coppia si è data a una fuga romantica, senza figli al seguito, alle Maldive. Da giorni, ormai, Icardi non nasconde la sua felicità sui social nel trovarsi insieme a Wanda Nara in un vero paradiso terrestre. Non ci sono stati scatti di coppia, ma il giocatore del Galatasaray ha rivelato nelle storie su Instagram:

"È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie. Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice."

Una situazione che cozza con le parole della showgirl di qualche settimana fa, in cui affermava che, nonostante l'amore per Icardi, la pace e la serenità dei suoi figli erano la priorità. Chissà che la prossima notizia non li voglia definitivamente tornati insieme. Non ci resta che aspettare.