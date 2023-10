Wanda Nara e Mauro Icardi festeggiano 10 anni insieme: il commovente post della coppia!

Gossip TV

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno festeggiato 10 anni insieme, il 27 ottobre. Ecco il tenero post condiviso sui social dalla coppia.

Solo un anno fa, Mauro Icardi e Wanda Nara annunciavano la loro separazione: sarebbero seguiti mesi di interviste, talvolta con dichiarazioni contrastanti, che confermavano che benché l'amore ci fosse, i due non riuscivano più a stare insieme. Solo dopo diverso tempo la showgirl e manager sportiva avrebbe rivelato del tradimento del marito con una modella sudamericana. Eppure, a distanza di un anno, i due hanno festeggiato 10 anni insieme. Ecco il dolce post condiviso sui social dalla coppia!

Wanda Nara e Mauro Icardi: 10 anni di storia insieme!

Il 27 ottobre, la coppia ha celebrato 10 anni di relazione: un decennio costellato da non pochi momenti difficili, come il divorzio di Wanda Nara dal primo marito, in seguito al tradimento con Icardi, i lavori di entrambi che li hanno spesso portati a vivere una storia a distanza, anche se appena potevano i congiugi si ritrovavano e trascorrevano del tempo insieme ai loro figli. Poi, nel 2022 le prime avvisaglie di una crisi: a Verissimo, Wanda Nara annuncia di essersi separata da Mauro Icardi, una decisione che subisce diversi ripensamenti, perché ogni volta, la showgirl argentina rimarca di essere innamorata del marito.

Emergono, in un secondo momento, i dettagli di un tradimento di Icardi e poi l'allontanamento definitivo, sancito dall'amicizia (flirt, relazione?) di Nara con il giovane rapper L-Gante. Poi in estate, la notizia della malattia della manager fa il giro dei giornali di tutto il mondo: si sospetta una leucemia e al momento Nara, concorrente a Ballando con le Stelle, non ha rivelato ancora la natura del suo male. In quell'occasione Icardi pubblicamente ammette di amarla ancora e di essere fiero della donna che è e della sua forza. Da lì, sembra che i due siano tornati insieme e con un post pubblicato dalla showgirl sembra arrivata la conferma definitiva. Oltre ai numerosi scatti che li ritraggono insieme, Nara ha condiviso con i fan anche delle dolci parole per il marito:

"Sei in dieci anni succedono molte cose a noi molte altre, figli, figlie, traslochi, viaggi, malattie, più traslochi, crescere insieme, litigare, non essere d'accordo, lavorare insieme, avere progetti, ma sorpattutto amore, del più forte, quello che tutto cura e dura per sempre. Dieci anni fa iniziava la nostra storia...tu così piccolo e così sicuro di aver incontrato l'amore della tua vita che volevi gridare ai quattro venti che eravamo insieme e così sicuro di voler fare una grande famiglia con me e io così innamorata della tua bellezza e del tuo grande cuore."