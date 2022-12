Wanda Nara e Mauro Icardi, addio definitivo? La coppia è di nuovo in crisi dopo le Maldive

Gossip TV

Sembrava tornato il silenzio per la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Il viaggio alle Maldive li aveva riavvicinati, con tanto di dichiarazione d'amore postata sui social dal calciatore. Ma, a quanto pare, la riconciliazione è durata bene poco e la coppia sembra ormai pronta a dirsi addio. Vediamo cosa è successo.

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è una tra le più tortuose e ingarbugliate tra quelle viste in tv negli ultimi anni. Si amano, ma la showgirl è decisa a separarsi per il bene dei figli, partono per un tentativo di pace alle Maldive, pubblicano una foto insieme con tanto di dedica e partono i rumors su un possibile figlio in arrivo, ma poi ecco, come un fulmine a ciel sereno, la notizia di una nuova - e definitiva? - separazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi, è davvero finita questa volta? Le parole dell'avvocata della showgirl argentina non lasciano dubbi

Quel viaggio alle Maldive sembrava l'occasione perfetta per una riconciliazione: in un autentico paradiso terrestre, da soli, i due coniugi sembravano aver risolto le incomprensioni che li avevano allontanati. Non era stato solo il tradimento del calciatore con l'argentina Eugenia La China Suarez, un evento che aveva fatto vacillare la fiducia di Nara nei suoi confronti, ma anche la sua opposizione nel vedere la moglie tornare a lavoro a tempo pieno, accettando anche incarichi fuori dall'Italia.

Situazioni tutt'altro che rosee e che avevano spinto Wanda Nara a chiedere il divorzio per mantenere l'unità famigliare, come dichiarato a Verissimo. Ma, la showgirl non ha mai nascosto di essere ancora innamorata del calciatore e che per lei questo momento era molto difficile. A sorpresa, la coppia era volata alle Maldive e lì aveva ritrovato la propria serenità, almeno a giudicare dalle foto pubblicate, dove i due coniugi si mostravano sempre abbracciati e rilassati. Mauro Icardi aveva anche dichiarato pubblicamente di essere felice e innamorato e che la loro storia era come una favola Disney.

Ma, allora, perché questo passo indietro? Stando a Ana Rosenfeld, amica e avvocata della showgirl argentina, la crisi non si è affatto risolta, a causa dell'atteggiamento ossessivo del calciatore che ha rovinato la tranquillità raggiunta. A quanto pare, Mauro Icardi avrebbe pubblicato delle foto private di lui e Wanda Nara, lasciando intendere una riconciliazione che, in realtà, non è mai avvenuta.

"Wanda è stata molto chiara: la relazione non funziona. Conosco l'insistenza di Mauro Icardi nel voler recuperare a tutti i costi il loro rapporto. Lui continua a insistere, ma Wanda è indignata."

E anche la stessa Wanda Nara ha confermato le parole dell'avvocata, rispondendo a una domanda dei fan su Instagram: è vero che ci ha provato fino alla fine per il bene della sua famiglia, ma la riconciliazione non è avvenuta. Ogni sforzo è stato vano.