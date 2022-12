Wanda Nara, dopo il messaggio sui social, L-Gante è ancora più furioso e sbotta in diretta tv

Gossip TV

A quanto pare il flirt tra Wanda Nara ed L-Gante ha significato qualcosa di più profondo per il rapper argentino, vista la reazione infuriata che ha avuto alla notizia del ritorno di fiamma tra la showgirl e il marito Mauro Icardi. Ecco cosa è successo.

Il triangolo Wanda Nara, Mauro Icardi e L-Gante continua a far parlare. Dopo la lite furiosa tra la showgirl e il rapper argentino, arrivano anche le dichiarazioni in diretta tv. A scatenare la nuova reazione del rapper è stato un criptico messaggio sui social.

Wanda Nara e L-Gante, non si placa la furia del rapper dopo il ritorno di Icardi

Solo ieri vi abbiamo raccontato di Wanda Nara e L-Gante in lite dopo il riavvicinamento di Mauro Icardi. Durante la festa che si è tenuta nella villa della showgirl argentina, per celebrare il 35esimo compleanno di Kenny Palacios, amico e truccatore personale dell'imprenditrice, si è presentato a sorpresa il rapper 22enne L-Gante.

Aveva saputo dai social del ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi - poi smentito dalla showgirl e dalla sua avvocata, Ana Rosenfeld -e si era precipitato nel luogo dove si teneva la festa, per parlare con l'imprenditrice argentina. Tra loro, stando a quanto aveva raccontato Wanda Nara a Verissimo, non c'era stato nulla, lei aveva posato come modella insieme a L-Gante per un marchio di abbigliamento e, vista l'intesa tra i due, il manager del rapper aveva proposto alla showgirl di comparire in un videoclip.

Ma, a giudicare dalla reazione furiosa dell'artista, per lui doveva esserci stato altro. Questo non giustifica l'aver scatenato un vero e proprio putiferio fuori la villa, con tanto di urla e insulti, ma è quello che è successo, stando al racconto di un giornalista argentino, GIulio Zaffora.

E, la situazione si è complicata ulteriormente, quando Wanda Nara ha pubblicato sui suoi social un messaggio alquanto criptico, forse riferito all'ex marito Icardi, che era presente con i figli alla festa di Palacios. Nel messaggio, l'imprenditrice scrive:"Mi piace l'interesse, il reciprovo, che non nasconde chi è. Mi piace il desiderio, il fuoco, ciò che può essere spento. Mi piace ciò che è autentico, ciò che è intenso, ciò che non è viziato. Mi piace cioò che, vicino o lontano, rimane".

Un messaggio appassionato, destinato a qualcuno? O, forse, solo una riflessione estemporanea? In ogni caso, ha fatto infuriare ancora di più L-Gante, tanto da spingerlo a uno sfogo furioso in un'intervista rilasciata a Luzu TV.