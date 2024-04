Verissimo, Vladimir Luxuria svela come ha saputo che avrebbe condotto L'Isola dei Famosi: "Pensavo a uno scherzo!" [VIDEO]

Gossip TV

Vladimir Luxuria si racconta a Verissimo, in attesa di iniziare la sua avventura come conduttrice de L'Isola dei Famosi!

Oggi, a Verissimo, su Canale5, Vladimir Luxuria si è raccontata a Silvia Toffanin in vista di lunedì 8 aprile, data che segna l'inizio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Per Luxuria si tratta di un nuovo capitolo della sua vita: in Honduras ha trovato la vittoria come concorrente del reality, ma soprattutto una carriera che l'ha portata a diventare inviata, opinionista e, ora, conduttrice del programma Mediaset.

Verissimo, Vladimir Luxuria è la nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi: "Quando mi hanno chiamato, pensavo fosse uno scherzo!" [VIDEO]

La nuova conduttrice ha raccontato della sua esperienza come concorrente de L'Isola dei Famosi: nel 2008, infatti, vinse l'edizione e tornò con 17 kg in meno. Sulle condizioni estreme in cui vivranno i naufraghi, Luxuria non indora la pillola: la fame è vera e per questa nuova edizione le sfide sull'Isola saranno ancora più dure e difficili: "Non vogliamo degli spiaggiati, io ho parlato con tutti i naufraghi e sono stata molto chiara". Sulla nomina a conduttrice, Vladimir Luxuria ha raccontato che, come spesso accade, quando è arrivata la fatidica telefonata dai vertici dell'azienda di Mediaset, pensava che si trattasse di uno scherzo:

"Mi chiamano e mi dicono 'sono la segretaria dell'editore', credo che tu la conosca...Sento la voce di Piersilvio [Berlusconi ndr] e io penso 'che bravo questo imitatore', mi dicono che hanno pensato a me e io continuo a pensare che sia uno scherzo. Quando poi mi hanno chiamato altri vertici Mediaset ho capito che era tutto vero. Silvia, la vita è ricca di doni meravigliosi, ma quando arrivano così inaspettati è ancora più bello. Sono felice, sono emozionata e non vedo l'ora."

Prima di essere conduttrice, Vladimir Luxuria è stata concorrente, ma anche inviata (durante l'edizione del 2012, la nona, ancora in onda, all'epoca sulla Rai) e, ovviamente, opinionista. Sia di Alessia Marcuzzi (11esima edizione) sia di Ilary Blasi (per le ultime due edizioni) e, prima di arrivare agli step finali della selezione come conduttrice, Luxuria ha chiesto di poter parlare con tutte le conduttrici che l'hanno preceduta e, in particolare, con Simona Ventura. Con lei, in particolare, Luxuria ha stretto un legame unico: Simona era la conduttrice che ha sostenuto l'ingresso di Vladimir all'Isola come concorrente. Una esperienza del tutto nuova non solo per lei, ma anche perché segnava un importante traguardo per la comunità queer:

"Dopo aver superato due provini, prima di avere l'ufficializzazione della conduzione, ho voluto sentire tutte le conduttrici. Ho sentito Ilary Blasi, con cui ci siamo fatte tante risate, Alessia Marcuzzi, di cui sono stata opinionista, e Nicola Savino con cui ho fatto l'inviata. Ma ho voluto fortemente sentire Simona Ventura, perché lei ha voluto fortemente che io facessi L'Isola. All'epoca avevo paura, perché non ci conosciamo fino in fondo e io rappresentavo la comunità queer e ho apprezzato quando lei è stata sincera con me. Ho fatto tesoro della sua sincerità e l'ho trasmessa ai miei naufraghi. Ci tengo a ringraziare Simona, perché fare la naufraga è qualcosa che ti porterai per sempre e se sono qui a condurre è merito suo"

E, visto il profondo legame con Simona Ventura, la produzione di Verissimo ha mandato in onda il suo video messaggio per la neo conduttrice: nel filmato, Simona l'ha ringraziata per essere stata una concorrente straordinaria e le ha augurato un grande in bocca al lupo per la sua avventura. Sui naufraghi, invece, Luxuria ha rivelato che tutti loro sono già stati privati di qualcosa nella loro vita e che questa edizione permetterà al pubblico di scoprire nuovi dettagli emozionanti sulla loro vita personale, ma promette:

"Sarà un'edizione emozionante, ma anche molto divertente!"

