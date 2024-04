Isola dei Famosi, Ilary Blasi sostituita da Vladimir Luxuria: ecco la sua reazione!

Gossip TV

La prossima edizione dell'Isola dei Famosi vedrà Vladimir Luxuria sostituire Ilary Blasi come conduttrice del programma. Ecco come ha reagito l'ex moglie di Francesco Totti!

Da lunedì 8 aprile, su Canale5, partirà una nuova edizione de L'Isola dei Famosi: i nuovi naufraghi sbarcheranno in Honduras e a raccontare le loro vicende ci sarà come inviata Elenoire Casalegno. Mentre a condurre il format di Mediaset arriva Vladimir Luxuria: dopo aver affiancato Ilary Blasi come opinionista nelle precedenti edizioni, Luxuria ne prende il posto e sarà accompagnata in studio da Sonia Bruganelli, che commenterà con lei le avventure dei naufraghi. Ma come ha reagito Ilary Blasi alla notizia?

Isola dei Famosi 2024, la reazione di Ilary Blasi alla notizia della sostituzione con Vladimir Luxuria!

Al settimanale Chi, in attesa di conoscere dal vivo tutto il cast di naufraghi, Luxuria ha raccontato quali sono state le motivazioni che hanno spinto i vertici di Mediaset ad affidarle questo nuovo ruolo:

"Sono la prima conduttrice trans di una trasmissione importante, in onda in prima serata su Canale 5. […] So che l’editore mi ha voluto non in quanto trans, ma perché mi è stato detto, ho dimostrato di poterlo fare. Credo sia per merito. E certo questo dimostra un’apertura da parte dell’azienda, che c’è e c’è sempre stata”

Ma, soprattutto, Luxuria ha raccontato di aver sentito tutti le precedenti conduttrici della trasmissione, tra cui la stessa llary Blasi e di poter perciò rivelare come ha reagito alla notizia che a condurre il programma sarebbe stata la sua ex opinionista. Senza troppi giri di parole, Luxuria ha rivelato che tutti i precedenti conduttori si sono congratulati e le hanno augurato un grande in bocca al lupo per questa sua prima avventura come conduttrice:

"Sono stati tutti felici, compresi quelli che prima di me hanno condotto l’Isola. Ho sentito Simona, Nicola, Alessia, Ilary, la felicità è bella se condivisa”

