Verissimo, Marco Bellavia confessa tutta la verità sulla sua storia con Pamela Prati

Ospite a Verissimo e intervistato da Silvia Toffanin, Marco Bellavia ha finalmente messo in chiaro come stanno le cose tra lui e Pamela Prati. Ecco cosa ha detto.

Dopo le turbolente vicende del GFVip, Marco Bellavia è stato oggi, 26 novembre, ospite da Silvia Toffanin e ha confessato a che punto è la sua storia con Pamela Prati.

Marco Bellavia :"Ci sono corteggiatrici, ma sono occupato"

Ospite da Silvia Toffanin, Marco Bellavia ha rivelato che lui e Pamela Prati sono una coppia. La conduttrice di Verissimo gli ha chiesto se nella sua vita ci sono corteggiatrici e se è innamorato e Bellavia si è sciolto in un sorriso: "Sai che il mio cuore è promesso a una donna che conosciamot tutti, anzi ne approfitto e visto che è il suo compleanno, le faccio gli aufguri. Auguri, Pamela!".

La sua confessione è la prima dai diretti interessati: li avevamo lasciati a baciarsi appassionatamente nello studio del GFVip, poi Pamela Prati è risultata positiva al Covid-19 e i due non si sono rivisti da allora. Lo conferma Marco Bellavia a Silvia Toffanin, dichiarando che al momento le cose non stanno andando avanti, perché non si vedono da un po', a causa del Covid.

Ma, anche se lontani, l'ex concorrente di Bim Bum Bam non ha mancato di far sentire il suo amore all'ex gieffina, mandandole omaggi floreali e biglietti pieni d'amore.

Ora, a Verissimo dichiara apertamente che sono una coppia, anche se "è tutto in progress, però quando penso a lei mi batte il cuore e quindi so che è una cosa bella."

E, quando Silvia Toffanin prova a mettere in dubbio la veridicità della loro storia - "Ma quindi è un amore verissimo?" - Bellavia non si scompone e risponde:

"Sì, è un amore verissimo, anche se non ci credi. Poi chi vivrà vedrà"