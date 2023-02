Verissimo, Levante e il suo racconto sulla maternità: "Dopo non mi riconoscevo più"

Gossip TV

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Levante ha raccontato la sua esperienza con la maternità e la nascita della figlia. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la cantante Levante ha deciso di aprirsi e raccontare la sua esperienza sulla maternità, già affrontata sul palco dell'Ariston.

Verissimo, il racconto di Levante sull'essere madre

Sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha portato il difficile tema della depressione post-parto, ricevendo, però, diverse critiche. Ma per Levante la maternità è stata un'esperienza che non pensava la potesse cambiare così tanto, percuiò, aveva deciso di portare alla kermesse canora, il primo evento dopo la nascita della figlia Alma Futura, a cui aveva preso parte. A Verissimo, dove è stata ospite di Silvia Toffanin, si è espressa, affermando che in questo Festival a vincere non sono state tematiche come la sue, ma quello dell'amore:

"Il tema che ha vinto è quello dell'amore: la rappresentazione di uomini addolorati e combattenti. Mentre chi come me ha affrontato temi diversi, non ha colpito nel segno. Ho messo in discusisone tante cose di me. Nell'ultimo anno mi sono sentita fragile. Quel palco mi ha messa alla prova con me stessa. Dopo l'esibizione infatti sono andata dietro le quinte e ho pianto. Mi ero ripresa me stessa."

La nascita della figlia è stata per lei gioiosa, ma anche molto diffiicile da affrontare, a causa della depressione post parto, un tema - come ha sottolineato - che viene spesso banalizzato:

"Non mi riconoscevo più nella mia testa e nel mio corpo. Ma voglio rassicurare tutte le madri presenti e future: da quel buio si esce, si rinasce e si diventa più forti. Io non volevo diventare madre, ero concentrata su me stessa. Ma è stata la scelta più giusta che potessi fare."

