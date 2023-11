Verissimo, Ilary Blasi ospite per raccontare la sua verità su Francesco Totti!

Gossip TV

Ospite questo weekend a Verissimo ci sarà Ilary Blasi, pronta a raccontare finalmente la sua verità sui tradimenti di Francesco Totti dopo il successo del suo documentario Unica. Ecco quando andrà in onda!

Ilary Blasi torna a Verissimo per raccontare la sua versione sui tradimenti di Totti!

Dopo il documentario Netflix Unica, attualmente tra i contenuti più visti in piattaforma, Ilary Blasi è pronta a tornare a Verissimo, per approfondire la sua verità sulla fine della relazione ventennale con Francesco Totti. Già nel docu-film, diretto da Tommaso Deboni, la conduttrice di Canale5 ha rivelato diversi retroscena su ciò che l'ha poi portata a scoprire della doppia vita del marito e del tradimento con Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Ma in Unica, Blasi ha anche raccontato della separazione, dei momenti difficili vissuti dopo la scoperta e dei suoi sentimenti: un viaggio emozionante, in cui la showgirl e conduttrice si è messa a nudo e ha attirato le simpatie del web e del pubblico, ma anche la risposta piccata dell'ex marito. Tuttavia, Ilary Blasi non ha ancora finito di raccontare la sua verità e così, come svelato dai social della pagina di Verissimo, tornerà in tv in trasmissione.

Il post pubblicato dalla pagina Instagram del programma Mediaset in onda su Canale5 svela che Ilary Blasi tornerà a Verissimo domenica 3 dicembre, per raccontare a Silvia Toffanin, nella sua prima intervista post- separazione tutta la verità sulla fine del matrimonio con Totti. La conduttrice era già stata ospite l'anno scorso, ma durante quell'incontro, non si era sbottonata sulla separazione e aveva parlato pochissimo della sua vita sentimentale, se non per una battuta finale su Bastian Muller, suo compagno. Ora, invece, è pronta a raccontare la sua versione dei fatti sul divorzio da Francesco Totti.