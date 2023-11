Ilary Blasi fa il boom con Unica, ma prima pensa a Bastian: ecco cosa hanno fatto insieme

Gossip TV

Ilary Blasi, protagonista del documentario Unica su Netflix, si dedica al nuovo compagno Bastian Muller.

Ilary Blasi ha fatto parlare di sé in questi giorni per il documentario Unica, dove parla della sua storia, rivela verità mai dette prima e anche della separazione da Francesco Totti. Ma la presentatrice non dimentica di trascorrere del tempo con Bastian Muller, il suo attuale compagno, con il quale si dedica anche allo shopping di lingerie.

Ilary Blasi e Bastian Muller sempre più innamorati

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che di Unica, il documentario di Netflix dedicato alla presentatrice romana che racconta la sua verità, della fine del matrimonio con Francesco Totti e di tanti retroscena che non sono mai stati rivelati prima. Il nome di Blasi e Totti sarà sempre legato anche se il matrimonio è finito e non in modo pacifico, ma la presentatrice ha ora un nuovo amore che la fa sognare e viaggiare in tutto il mondo. Ilary e Bastian Muller, infatti, sono molto innamorati e stanno trascorrendo ogni momento possibile insieme come coppia, dividendo anche la quotidianità con i figli della conduttrice nella bellissima villa all’Eur che è rimasta in suo possesso dopo l’addio a Totti.

È il settimanale Chi ad immortalare la coppia mentre passeggia per le vie centrali di Roma proprio nei giorni di boom di Unica sulla nota piattaforma streaming. Ilary e Bastian, come una qualsiasi coppia, passeggiano tenendosi la mano, e lo sportivo accompagna la sua dolce metà anche a fare acquisti in un negozio di lingerie, segno che la complicità tra loro è alle stelle. La coppia ha poi pranzato con due amici tedeschi di Muller, dividendo risate e momenti insieme, prima di far ritorno a casa mentre qualche curioso si è fermato per scattare foto e indicare la romana.

Nel corso dei mesi, la storia tra Ilary e Bastian è stata data per spacciata un numero considerevole di volte ma, a dispetto di quanto ipotizzato dalle malelingue, il rapporto sta invece crescendo giorno dopo giorno anche quando gli impegni di lavoro li costringono a diverso tempo separati.