Verissimo, Federica Andreani si racconta dopo l'esperienza di Amici

Federica Andreani, ultima eliminata dal talent di Amici, è stata ospite di Verissimo, nella puntata di oggi. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Ospite oggi nel salotto di Verissimo, Federica Andreani ha raccontato com'è stato tornare alla sua vita di sempre, dopo i 7 mesi trascorsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. L'allieva di Arisa ha rivelato anche quanto profondi siano stati i legami che ha stretto nella scuola, in particolare con Angelina Mango e Piccolo G.

Verissimo, Federica Andreani si racconta nello studio di Canale 5

Federica rivela di non aver mai creduto di poter arrivare fino al Serale, anche perché la sua preparazione era principalmente da autodidatta:

"Si è trattato di un sogno, è stato quasi un lancio da un grattacielo, perché cantavo sempre in camera mia, poi ho inviato il provino per i casting e mi hanno chiamato e ho fatto altri step, finché non sono entrata. Ero sempre incredula, lo facevo per gioco, non avendoci mai investito niente, quindi lo facevo in maniera spensierata."

Nella scuola di Amici, Federica ha stretto dei legami molto speciali: uno con Angelina Mango, attuale concorrente della squadra di Lorella Cuccarini, ma anche con Piccolo G. Con la prima, Federica ha ammesso di non riuscire a credere di aver trovato un'amicizia così profonda. La produzione di Verissimo ha mandato in onda alcuni dei momenti più teneri tra le due cantanti, che mostrano chiaramente quanto il loro rapporto sia privo di gelosie e come si supportino l'un l'altra. In studio, Federica ha commentato:

"Spero di poterla coltivare anche fuori, Angelina prima di uscire mi ha dato un bracciale che so per lei essere molto importante e che non toglieva mai, perciò, voglio ridarglielo e questo può essere un modo per rivedersi. Le voglio molto bene! Lei è una persona speciale!"

Ma nella vita della giovane cantante c'è anche un'altra persona speciale: Piccolo G, altro allievo della scuola con cui ha intrapreso una storia all'interno della scuola:

"Ancora non l'ho rivisto, lo vedrò la settimana prossima. Mi manca, penso molto a lui. Se sono innamorata? Sì, molto. Lui è molto colto, profondo, romantico e anche passionale, anche se lui non lo fa vedere. Vuol far vedere che è un duro, ma in realtà è un romanticone"

Piccolo G era stato ospite qualche settimana prima di Verissimo e anche lui aveva espresso il suo affetto per Federica: non riusciva a definire amore quello che provava per lei, perché la paura era molto importante per lui, ma anche i suoi singoli raccontano molti dei passi che hanno vissuto nella scuola, dall'incertezza del loro rapporto fino alla conferma che erano fatti per stare insieme. Federica ha confermato che inizialmente tra loro c'era una scintilla, ma che non sapevano definire la loro relazione, finché non avevano compreso di amarsi davvero molto. Infine, Federica si è esibita sulle note del suo singolo Scivola e ora, non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo per la sua carriera.

