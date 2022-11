Verissimo, Elisabetta Gregoraci ha la bocca cucita sulla sua nuova storia d'amore. Cosa è successo?

Gossip TV

Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, Elisabetta Gregoraci non si è voluta esprimere sul nuovo compagno che da qualche tempo frequenta. Ecco cosa è successo.

Dopo la separazione da Flavio Briatore, ormai 6 anni fa, Elisabetta Gregoraci non si è mai mostrata con qualcuno accanto, alla luce del sole. In tutti questi anni, solo qualche rumors di frequentazioni, ma mai nulla di serio. Nelle ultime settimane, invece, la showgirl calabrese era stata paparazzata con Giulio Fratini, con cui avrebbe intrecciato una relazione già da questa estate. Ma, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Elisabetta Gregoraci non ha voluto rivelare nulla del nuovo amore.

Elisabetta Gregoraci tace sul nuovo amore, su Flavio Briatore, invece...

Questa estate, prima in Sardegna, poi a Noto, in Sicilia, la coppia Gregoraci Fratini avrebbe trascorso delle romantiche vacanze. Giulio Fratini è un imprenditore e collocato tra gli Under 30 dalla rivista Forbes come uno degli imprenditori di maggior successo. Insieme, sono stati paparazzati alla Fashion Week di Milano e mentre passeggiavano per le strade del capoluogo lombardo. Eppure, a Verissimo, Elisabetta Gregoraci non ha aperto bocca sul nuovo amore nella sua vita.

La showgirl si è limitata a parlare di un periodo felice della sua vita, in cui si sente particolarmente serena:

" È un periodo molto felice della mia vita, sto bene, quando mi vivo le cose sono scaramantica, ho l'ansia che succeda qualcosa, la vivo serenamente, alla giornata."

Ma, se sul nuovo amore non si sbottona, preferendo tenerlo nascosto, su Flavio Briatore, ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco, spende molte e belle parole:

" Io e Flavio ci vogliamo molto bene, abbiamo molto rispetto l'uno dell'altro, ma stiamo sempre insieme, perché abitiamo a 500 metri l'uno dell'altro. Io ho detto subito la verità al bambino, perché sono molto più intelligenti e più svegli di noi."

Tuttavia, non dobbiamo pensare che queste parole affettuose possano nascondere un possibile ritorno di fiamma: Elisabetta Gregoraci sa benissimo che, dopo più di sei anni, l'amore che li legava è finito, ma resta un profondo rispetto e affetto, alimentato dalla cura per il figlio.