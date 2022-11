Verissimo, Cristina Scuccia si racconta a Silvia Toffani: "Mi sono tolta un peso di dosso"

Gossip TV

Tornata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex Suor Cristina, ora Cristina Scuccia, ha risposto ad alcune domande della conduttrice sulla sua nuova vita e sull'amore. Ecco cosa ha detto.

Invitata nuovamente a Verissimo, Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, ha raccontato come sta vivendo la sua nuova vita, lontano dal mondo religioso.

Cristina Scuccia a Verissimo: "Per l'amore sì, c'è qualcuno, ma non sono pronta"

Si è mostrata visibilmente emozionata Cristina Scucciain questa seconda intervista a Verissimo. Lei stessa ha detto che dopo l'ospitata di domenica scorsa si è come tolta un peso di dosso. Ha ammesso di aver ricevuto tanti messaggi positivi che la incoraggiavano sulla sua scelta, compreso quello di un sacerdote che l'ha incoraggiata, anche ora che ha smesso l'abito da suora, di andare nel mondo e essere testimone.

Ma, l'ex religiosa ha anche raccontato di come sia stato bello vivere le prime esperienze come andare a ballare in discoteca, affittare una casa, pagare un affitto, bere un drink e uscire con gli amici:

"Al lavoro mi hanno riconosciuto per primi, mi chiedevano se fossi davvero io quella suora. Ma è con loro che ho vissuto le mie nuove esperienze, come andare a ballare insieme, bere qualcosa."

Silvia Toffanin la vede molto più rilassata e serena e commenta positivamente la sua bellezza e le ha chiesto com'è stato togliere il velo:

"La prima volta che ho tolto l'abito da suora è stato un momento molto particolare. Avevo i jeans con le catene e la madre superiora mi ha guardato allibita. Sono un po' rockettara e volevo esprimerlo anche attraverso il mio abito. Ricordo tanta strada per raggiungere la Sicilia, dove mio padre non stava bene. Ricordo che mandavo messaggi con le emoticon delle farfalle, perché stavo sbocciando. Perccorendo quella strada ricordo di essermi tolta un peso di dosso. Oggi, mi sento una donna, più forte dentro. Anche se lo chiedo al Signore, perché mi hai esposto così al mondo? Non so che progetti ha, ma vivo senza la paura del mio passato, sono solo grata dell'affetto che sto ricevendo."

La conduttrice le ha chiesto anche del piercing che ora Cristina Scuccia porta con disinvoltura: "Come si passa dal velo al piercing?". L'ex suora ha risposto con naturalezza che è stata una decisione presa d'impulso, durante una serata in discoteca ed è stato un desiderio che aveva fin da piccola, nonostante anche sua madre non fosse d'accordo.

E, l'amore? Cristina Scuccia risponde imbarazzata che "sì, ci sono delle persone che mi corteggiano, ma non mi sento ancora pronta. Forse, non è arrivato ancora l'amore vero. Perché quando arriva, cadono anche tutte le paure."