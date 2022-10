Verissimo Anticipazioni: Ospiti in studio Giulia Salemi e Marco Bellavia

Gossip TV

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022. In studio ci saranno Giulia Salemi, Benjamin Mascolo, Bianca Atzei con il compagno Stefano Corti.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Marco Masini, in libreria con la sua autobiografia, pronto a raccontare la sua vita e alcuni dei momenti più belli. Spazio poi al pallavolista Simone Giannelli, e a Giulia Salemi ovvero il volto di Twitter nella settima edizione del Grande Fratello Vip, nonché presentatrice di Salotto Salemi.

E ancora, il percorso artistico Benjamin Mascolo , su Amazon prime Video con Time is up 2 al fianco dell’ex promessa sposa Bella Thorne. Largo all’esuberante Cristina Quaranta, eliminata dal Gf Vip, e alla bellissima coppia formata da Bianca Atzei e Stefano Corti, che sveleranno per la prima volta a Verissimo il sesso del loro bebè che nascerà tra pochi mesi.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 30 ottobre 2022, Silvia Toffanin accoglierà in studio Angela e Angelo dei “Ricchi e Poveri” che ricorderanno Franco Gatti, lo storico componente del gruppo appena scomparso. Si torna poi sul caso Marco Bellavia: l’ex concorrente del GF Vip sarà in studio per la sua prima intervista a Verissimo dopo l’addio a Cinecittà. Inoltre, la nuova vita di Carlotta Mantovan, moglie dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi e Miriana Trevisan, in studio con il figlio Nicola e l’ex marito Pago.

