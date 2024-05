Verissimo Anticipazioni, ospiti in studio Al Bano e Tommaso Stanzani

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. In studio ci saranno Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi, l’ultima eliminata dal Serale di Amici la cantante Martina, la coppia di Uomini e Donne formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso poi il ballerino Tommaso Stanzani.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 11 maggio 2024 l’eleganza di Anbeta, la ballerina di grande talento nata, qualche anno fa, dalla scuola di Amici. Dal talent show di Maria De Filippi sarà in studio anche l’ultima eliminata dal serale, ovvero la cantante Martina. La sua carriera di successo è iniziata sempre da Amici ed è tutta in ascesa, Silvia Toffanin intervista il ballerino e pattinatore Tommaso Stanzani. E ancora, gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’attrice Eleonora Giorgi e il racconto di vita di Rosita Celentano. Spazio poi al romanticismo con la storia sbocciata nello studio di Uomini e Donne tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che sveleranno la data delle loro nozze.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 12 maggio 2024 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglie per un’intervista padre-figlia, Al Bano con Jasmine Carrisi. In studio la storia di Ermal Meta, appena uscito con il suo ultimo album e presto papà di una bimba. A Verissimo spazio anche alla drammatica vicenda e la battaglia di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente dalla loro casa di Sassuolo il 5 dicembre 2020 e non ancora ritrovato. Largo poi alla coppia di professori di Amici composta da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, per tutti gli appassionati di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, saranno ospiti Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, le attrici che interpretano nella serie Şermin e Füsun.

Scopriamo insieme le ultime news su Verissimo.