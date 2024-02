Verissimo Anticipazioni, in studio Mahmood e Alessandro e Roberta

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno, direttamente dal palco del Festival di Sanremo, Mahmood e Clara. Spazio poi all’intervista esclusiva allo stilista Jean Paul Gaultier, e alla coppia di Uomini e Donne composta da Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 17 febbraio 2024, sarà ospite in esclusiva lo stilista Jean Paul Gaultier, che nel corso di cinquant’anni di carriera ha lasciato un segno indelebile nella moda, celebrato con il musical “Fashion Freak Show”. Spazio poi all’intervista di famiglia per Cristina e Benedetta Parodi insieme alla loro splendida mamma. Aggiornamenti sullo stato di salute di Costantino Vitagliano e direttamente dal palco del Festival di Sanremo la voce di Clara. Gradita sorpresa per gli appassionati della soap turca Terra Amara: sarà ospite Selin Yeninci, l’attrice che interpreta Saniye. Infine, tutte le emozioni di Veronica Peparini e Andreas Muller, in attesa di due gemelline.

Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 18 febbraio 2024, Mahmood che con la sua “Tuta gold” è l’artista più ascoltato di Sanremo, ed è addirittura entrato nella classifica delle canzoni più “streammate” al mondo. Intervista a Paola Perego che parlerà, per la prima volta in tv, del periodo delicato che sta attraversando a causa di un serio problema di salute. In studio la storia di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, ossia i mitici Pooh. Direttamente dalla casa del Grande Fratello il percorso di Fiordaliso. Infine, l’amore ritrovato tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

