Verissimo Anticipazioni: in studio Eliana Michelazzo fa nuove rivelazioni su Pamela Prati

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. In studio ci saranno Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati coinvolta nel caso Mark Caltagirone, Teo Mammuccari , Sara Manfuso e Luigi Strangis. Vediamo insieme tutti i dettagli sul talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Anticipazioni Verissimo, tutti gli ospiti delle nuove puntate

Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 alle 16.30 su Canale 5. Vediamo insieme tutti gli ospiti del programma. Nella puntata di sabato, Silvia Toffanin accoglierà nel suo elegante studio Salvatore Esposito, che si divide sempre di più tra la carriera d’attore e quella di scrittore. Largo poi alla dolce e divertente intervista mamma e figlio con Sabrina Salerno e il suo splendido Luca Maria. Ritratto inedito per Teo Mammucari, alla guida de Le Iene al fianco di Belen Rodriguez.

Ospite della puntata anche Manuela Arcuri con il marito Giovanni che vedranno, per la prima volta, le emozionanti immagini del loro matrimonio. Infine, Rettore racconta la sua vita difficile, coinvolgente, emozionante, a tratti durissima. Nella puntata di Verissimo, in onda domenica 16 ottobre 2022, in esclusiva parla Eliana Michelazzo, una delle due ex agenti di Pamela Prati, e racconterà per la prima volta a Verissimo la sua versione riguardo il caso Mark Caltagirone.

Caso tornato a galla dopo le dichiarazioni fatte giorni fa dalla showgirl sarda, concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip, che hanno riacceso i riflettori su un caso mediatico mai risolto. Inoltre, direttamente dalla casa di Cinecittà, sarà in studio Sara Manfuso per chiarire le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare il reality show di Canale 5 e rispondere alle polemiche. Infine, largo ad Emanuele Filiberto e al vincitore dell’ultima edizione di Amici, il cantautore Luigi Strangis.

