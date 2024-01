Verissimo Anticipazioni, in studio Costantino Vitagliano e Raimondo Todaro

Gossip TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli Ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 alle 16.30 su Canale 5.

Torna il doppio appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024 con un doppio appuntamento appassionante, la conduttrice intervisterà alcuni ospiti importanti pronti a mettersi a nudo, tra risate, momenti di nostalgia e commozione. Ci saranno l’ex tronista di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano, il maestro di danza di Amici, Raimondo Todaro e il coreografo Garrison Rochelle.

Verissimo Anticipazioni e Ospiti, sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024

Silvia Toffanin è pronta a proporre al pubblico di Canale 5 una nuova e sorprendente stagione di Verissimo. Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale per il talk show più emozionante della rete. Scopriamo insieme le Anticipazioni. Nella puntata di sabato 20 gennaio 2024 intervista ritratto per l’ex campione di motociclismo Max Biaggi, spazio poi al racconto di Corinne Clery. In studio due grandi protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni che infiamma l’estate di Canale 5: Francesca e Manuel raccontano il loro ritorno di fiamma.

In studio Manila Nazzaro e Stefano Oradei sveleranno i preparativi delle loro prossime nozze e direttamente da alla soap turca Terra Amara la storia d’amore tra i personaggi Cetin e Gulten, interpretati dagli attori Selin Genç e Aras Şenol.

Nella puntata di Verissimo, in onda 21 gennaio 2024 su Canale 5, a un anno dalla scomparsa del grande Siniša Mihajlović, sarà in studio per un toccante ricordo, la moglie Arianna. Spazio poi all’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano che parlerà per la prima volta in tv, del grave problema di salute che lo ha colpito nei mesi scorsi. Inoltre, saranno ospiti: Iva Zanicchi, fresca di compleanno, Raimondo Todaro, professore di ballo ad Amici e il coreografo Garrison Rochelle a teatro con il musical “Saranno famosi”.

