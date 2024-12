Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 7 e Domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5. In studio James Franco e Riki.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 . Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno James Franco, noto attore di Hollywood, poi Riki ex volto di Amici per presentare il suo nuovo singolo, spazio anche all’allegria contagiosa di Christian De Sica e Lillo e all’intervista di Giulia Salemi in dolce attesa.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 7 dicembre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 7 dicembre 2024, Silvia Toffanin accoglierà in esclusiva l’attore hollywoodiano James Franco, attualmente al cinema con il film “Hey Joe”, ambientato nei Quartieri Spagnoli di Napoli e diretto da Claudio Giovannesi. Spazio poi a tutta l’energia di Rettore, mentre respiriamo aria di festa con Christian De Sica e Lillo, nelle sale nel periodo di Natale con il film “Cortina Express”. Infine, spazio a Giulia Salemi in attesa del suo primo bebè e a Jane Alexander, fresca di pubblicazione del suo primo libro dal titolo “Jane”.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 8 dicembre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 8 dicembre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che nell’appuntamento con il programma, dopo la sentenza di condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ci sarà Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno al settimo mese di gravidanza. In studio si raccontano Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Ospite anche Eleonora Giorgi, circondata dall’amore della sua famiglia in questo momento difficile, poi spazio a due mitici professori della scuola di Amici: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. E sempre del talent di Maria De Filippi, in studio Riki, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo dal titolo “Carillon”. Infine, spazio all’amore di Claudia e Lorenzo, ex protagonisti di Uomini e Donne, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro recentissimo matrimonio.

