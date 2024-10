Verissimo, Anticipazioni e Ospiti delle puntate di Sabato 19 e Domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5

Gossip TV

Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni e gli ospiti del doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5. In studio Diletta Leotta e Alessandro Basciano.

Verissimo torna in onda con il doppio appuntamento settimanale, in onda sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5. Silvia Toffanin accoglie nel suo studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi senza filtri alla conduttrice. Le Anticipazioni sul talk show rivelano che in studio ci saranno Asia Argento, Alessandro Basciano che parlerà anche della fine della sua relazione con Sophie Codegoni, Diletta Leotta poi le protagoniste in studio della nuova edizione del Grande Fratello, ovvero Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di sabato 19 ottobre 2024

Nella puntata di Verissimo, in onda sabato 19 ottobre 2024, Silvia Toffanin accoglie per un’intensa intervista Asia Argento. Spazio poi al toccante incontro con Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. In studio Antonella Elia con la sua contagiosa allegria e la sua verve e il racconto a tutto tondo di Alessandro Basciano, ex protagonista del Grande Fratello Vip recentemente tornato single dopo la fine della relazione altalenante con Sophie Codegoni. Infine, direttamente dalla serie “La rosa della vendetta” spazio a Melis Sezen, che nella serie interpreta il personaggio di Deva.

Anticipazioni Verissimo, gli Ospiti di domenica 20 ottobre 2024

Le Anticipazioni della puntata di Verissimo di domenica 20 ottobre 2024, in onda su Canale 5, ci rivelano che Silvia Toffanin intervista in esclusiva Diletta Leotta. La giornalista sportiva, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de La Talpa, parlerà del suo momento magico tra carriera e vita privata, dopo le nozze con Loris Karius. In studio le tre regine di questa edizione del Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Spazio poi a tre dei sei capisquadra di Io Canto Generation ovvero Anna Tatangelo, Mietta e la new entry di questa edizione, Lola Ponce. Alla vigilia del suo 77esimo compleanno sarà ospite Riccardo Fogli con la moglie Karin e la loro Michelle. Ritratto di famiglia anche per l’ex pugile Clemente Russo presente con la moglie Laura Maddaloni e le loro tre figlie. Infine, Silvia Toffanin accoglierà nel talk Virginia Mihajlović, figlia del grande Siniša e giovane mamma di due bambini.

