Verissimo, Alice Campello racconta l'esperienza traumatica vissuta dopo il parto: "Ho avuto molta paura"

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Alice Campello ha raccontato i drammatici momenti vissuti dopo il parto della quarta figlia avuta dal marito Alvaro Morata.

Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, Alice Campello ha raccontato i difficili momenti seguiti al parto di Bella, la quarta figlia che ha avuto dal marito Alvaro Morata. Un parto molto difficile e che l'ha portata in terapia intensiva per diversi giorni.

Verissimo, il parto di Alice Campello: "Ho avuto 17 trasfusioni"

L'influencer ha rivelato che a causa dell'emorragia avvenuta in seguito al parto, i medici l'hanno salvata con 17 trasfusioni:

"Ho sollevato la coperta del letto, dopo il parto, e c'era tantissimo sangue. Ho visto Alvaro sbiancare e non ricordo più nulla"

Questi momenti sono stati vissuti dalla coppia subito dopo il parto cesareo, andato bene all'apparenza, ma i problemi si sono verificati all'uscita della sala parto. L'influencer ha raccontato di essere rimasta incosciente per 12 ore e solo quando si è svegliata le hanno spiegato cosa è successo. L'emorragia che l'ha colpita non voleva saperne di arrestarsi e sono dovuti intevenire i medici per molte ore e la soluzione è stata inserire un "palloncino nell'utero".

L'attesa si è fatta estenuante perché se avessero tolto questo dispositivo e l'emorragia non si fosse fermata, Alice Campello sarebbe stata sicuramente in pericolo di vita e per salvarla avrebbe dovuto procedere a una rimozione dell'utero. Ma, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. L'influencer non nasconde il suo sollievo e la sua felicità, anche se ammette che queste complicazioni le hanno cambiato la vita. Ora, non vuole altro che lasciarsi alle spalle questo periodo e godersi la sua famiglia e l'amore del marito. Proprio per Alvaro Morata, come già in un post pubblicato poco dopo la sua uscita dall'ospedale, ha speso parole di grande amore e stima, senza il quale non avrebbe superato questo periodo difficile.

