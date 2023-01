Alice Campello, paura per l'influencer ricoverata in terapia intensiva dopo il parto

Gossip TV

L'influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata sono diventati genitori ieri, 10 gennaio, ma il parto ha presentato delle complicazioni per la neo mamma, ricoverata in terapia intensiva. Ecco cos'è successo.

Un parto travagliato quello di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. L'influencer ha dato alla luce la quarta figlia, la piccola Bella, ma la nascita della bambina è stata segnata da una complicazione per la madre.

Alice Campello in terapia intensiva, Alvaro Morata rassicura i fan

Dopo che Alvaro Morata ha annunciato sui social la nascita della bambina, ha dovuto, però, anche comunicare che, a causa di alcune complicazioni del parto, la moglie Alice Campello è stata ricoverata in terapia intensiva, seguita per fortuna da un team specializzato.

Su Instagram, il calciatore ha postato una serie di scatti dei momenti immediatamente successivi al parto, in cui mostra la piccola Bella serena e addormentata. Il calciatore ha poi dato notizie sulla moglie, invitando i fan a non preoccuparsi:

"Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto, che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po' alla volta sta recuperando. Ora, si trova nel reparto di terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli di tutto l'affetto e la professionalità che ci hanno dimostrato per non farci sentire soli. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e le bellissime parole che ci avete scritto. Vi terremo aggiornati."

I fan si erano insospettiti, dato che il parto di Bella era stato programmato dai due genitori e documentato nel dettaglio, perciò non vedendo nessun post hanno iniziato ad allarmarsi. Tuttavia, nonostante il ricovero in terapia intensiva, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi e Alice Campello si starebbe già riprendendo.