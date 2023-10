Verissimo, Alessandro Basciano ospite di Silvia Toffanin per raccontare la sua verità sulla rottura con Sophie Codegoni

Gossip TV

Dopo le scioccanti verità di Sophie Codegoni, a Verissimo arriverà questo sabato Alessandro Basciano, pronto a ribattere alle accuse mossegli dall'ex compagna.

Alessandro Basciano sarà ospite di Verissimo per rispondere alle accuse lanciate dalla sua ex Sophie Codegoni e per raccontare la sua verità dopo la rottura con l'ex gieffina.

Verissimo, Alessandro Basciano svelerà la sua verità sulla rottura con Sophie Codegoni

Pochi minuti fa, l'account ufficiale del programma di Canale5 condotto da Silvia Toffanin ha diffuso un post ufficiale in cui annunciava la presenza dell'ex gieffino in trasmissione, per la puntata di sabato 21 ottobre. La fine della storia con Sophie Codegoni è stata annunciata dalla diretta interessata attraverso una storia Instagram:

"Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto."

Nonostante Sophie non abbia rivelato immediatamente che dietro la rottura si nascondeva il tradimento dell'ex gieffino nei suoi confronti, i rumors si sono diffusi a macchia d'olio, per poi essere confermati dalla stessa Codegoni, in un'ospitata della scorsa settimana a Verissimo.

Le sue scioccanti verità, sul comportamento di Basciano nei suoi confronti che avrebbe tradito la compagna e madre di sua figlia, Celine Blue, con l'ex fidanzata mentre Sophie era ancora in dolce attesa, avevano scatenato un putiferio e spinto il legale di Basciano a rispondere affermando che ci sarebbero state conseguenze legali.

Ora, come annunciato dal canale ufficiale del programma, sabato 21 ottobre, Alessandro Basciano sarà ospite di Verissimo e risponderà alle accuse di Sophie Codegoni nei suoi confronti.