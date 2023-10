Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati: parlano il padre e il manager di lui

Gossip TV

Dopo l’annuncio di Sophie Codegoni, parla il padre di Alessandro Basciano e il manager dell'ex gieffino: le loro parole.

Nella tarda serata di ieri, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della storia, nata durante la sesta edizione del Gf Vip, con Alessandro Basciano, a cinque mesi dalla nascita della loro primogenita, Celine Blue.

Gf Vip, è finita tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: i commenti del padre di lui e del suo manager

L'ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di avvenimenti molto gravi scoperti di recente che non le consentono di continuare la storia con l'ex gieffino "che credeva una persona diversa”.

Da parte di Basciano non c'è stata alcuna replica ma sono intervenuti il padre e il suo manager.

Beppe Basciano, padre di Alessandro, via Twitter ha scritto: "Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono, grazie". Il manager del 34enne ligure, Benjy Costantino su Instagram è sembrato più polemico tanto da attirarsi subito qualche critica: "Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!“

Sulla rottura è intervenuto anche un amico di Alessandro, Amedeo Venza: "Questa sera con grande rammarico accettiamo questa decisione e chiedo a tutto il fandom che io ho adorato e amerò sempre di non scagliarvi contro nessuno! Sophie ha scritto quel post e avrà i suoi motivi e per me resta una grande e straordinaria mamma! Grazie a tutti! E voi due resterete sempre i miei Basciagoni"

Le parole di Sophie Codegoni su Instagram:

“Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra, per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come sempre ho fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno stravolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

