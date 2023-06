Valerio Scanu convolerà presto a nozze: la data scelta ha un significato speciale!

Gossip TV

Valerio Scanu ha annunciato qualche mese fa che convolerà presto a nozze con il compagno Luigi Calcara.

Valerio Scanu, la data delle nozze ha un significato importante

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha deciso di fare coming out, proponendo al compagno di sposarlo. I due sono legati da qualche tempo, sebbene foto di entrambi siano piuttosto rare da trovare online, visto che la coppia è molto riservata. Calcara è un docente di Ingegneria Elettronica all'Università La Sapienza di Roma da tre anni. Scanu gli ha chiesto di sposarlo a novembre, inginocchiandosi di fronte al compagno alla presenza di amici e parenti.

Secondo Il Corriere della Sera, la data scelta per le nozze sarà il 7 settembre 2023. Una data che per il vincitore di Sanremo 2010 è molto significativa e che porta con sé un ricordo molto importante. Infatti, in questa data è nato il padre di Valerio Scanu, venuto poi a mancare nel 2020 a causa del Covid-19. Proprio al padre, il cantante aveva confessato la sua omosessualità e ha raccontato la sua reazione:

"Il giorno dopo averglielo detto, mio padre doveva accompagnare una mia amica all'areoporto. Lei lo trovò alle 6 di mattina che piangeva, da solo, in cucina. Quando provò a consolarlo, lui disse che piangeva perché non sopportava l'idea che mi fossi tenuto tutto dentro per così tanto tempo."

Sempre secondo il quotidiano, la cerimonia si svolgerà a Roma, dove entrambi i futuri sposi vivono, anche se in due zone diverse. La coppia ha scelto come luogo per le nozze la Capitale per permettere ai parenti di entrambi, quelli di Scanu dalla Sardegna e quelli di Luigi Calcara dalla Sicilia, di raggiungere la città e godersi così il matrimonio.