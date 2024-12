Valeria Marini aggredita da un uomo sulle scale di casa: "Sono molto scossa"

Gossip TV

Un episodio inquietante ha coinvolto Valeria Marini nella tarda serata di ieri anche se, fortunatamente, è stato privo di gravi conseguenze grazie alla prontezza della soubrette e al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

Valeria Marini aggredita presso la sua abitazione a Roma

Come riportato da Adnkronos, la nota showgirl è stata aggredita mentre rincasava poco dopo le 23 nella sua abitazione a Roma. Secondo la ricostruzione, Valeria Marini, al momento di entrare nel portone del suo edificio, ha percepito subito qualcosa di strano. Le scale, immerse nell’oscurità a causa di lampadine intenzionalmente rotte, hanno amplificato la sensazione di pericolo. Mentre saliva i primi gradini, rumori sospetti l’hanno indotta a chiedere ad alta voce chi fosse presente. A quel punto, una figura ha iniziato a scendere velocemente verso di lei, aumentando il panico e costringendola a fuggire. Presa dalla paura, Valeria è corsa fuori dall'edificio e ha avuto la fortuna di trovare una pattuglia della polizia municipale nella piazza sottostante.

Gli agenti, prontamente intervenuti, si sono diretti verso l’abitazione della Marini, dove hanno individuato un giovane uomo con un cappello che, anziché tentare di nascondersi, ha iniziato a inveire in portoghese, mostrando un atteggiamento visibilmente aggressivo. Anche davanti agli agenti, l’uomo non ha esitato a mantenere un comportamento ostile, costringendo le forze dell’ordine a immobilizzarlo e condurlo in Questura per ulteriori accertamenti.

Valeria Marini, ancora scossa dall’accaduto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Adnkronos, sottolineando quanto l’esperienza sia stata traumatica:

"Sono scossa profondamente, ma mi sento fortunata. Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi del male."