Valentina Ferragni rompe il silenzio su Luca Vezil dopo il post dell'ex con la nuova fiamma: "Io cattiva? Ecco la verità..."

Gossip TV

Valentina Ferragni ha commentato la rottura con Luca Vezil, all'indomani dell'ufficialità della nuova relazione dell'influencer con Virginia Stablum. Ecco cosa ha detto!

Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno ufficializzato la loro rottura a ottobre, dopo quasi dieci anni di relazione. Nessun tradimento, ma solo un cambiamento nei sentimenti che ha spinto i due influencer a fare i conti con le loro vite e la loro relazione. L'annuncio è stato dato in maniera sobria, senza tanti colpi di scena e anche nei mesi successivi i due ex sono rimasti in rapporti cordiali.

Valentina Ferragni si espone sulla rottura con Luca Vezil: "Io cattiva? Ecco la verità..."

Nelle scorse ore, tuttavia, Luca Vezil ha ufficializzato la sua relazione con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui si vociferava che ci fosse del tenero da mesi. Valentina Ferragni, che al momento sembra essere ancora single, ha risposto ad alcune domande dei fan e non è mancato un commento in merito alla fine della sua storia con Vezil.

Come riporta Fanpage.it, l'influencer si è lasciata andare a uno sfogo sui social, dato che negli scorsi mesi è stata spesso tacciata di essere insensibile e dato che aveva mantenuto il riserbo sui social riguardo la fine della sua storia con Luca Vezil è stata accusata di non essere mai stata innamorata dell'ex. Stanca di questi commenti, Ferragni ha preso la parola e ha spiegato come stanno le cose:

"Non mi sono sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva, quando non c'è cosa più diversa dalla realtà, anzi. Semplicemente non amo farmi vedere quando sto male. Quando sono stata male non l'ho mai fatto vedere."

L'influencer ha anche raccontato che, a oggi, vive un periodo molto sereno e pieno di tranquillità, anche se si è dovuta ricostruire da zero, scegliendo di conoscersi maggiormente:

"Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece, ora sono molto più felice, probabilmente anche più di prima"