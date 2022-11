Luca Vezil ha una nuova fiamma? Arrivano le parole del diretto interessato

Gossip TV

L'ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, è stato paparazzato con una ragazza e il web è esploso a furia di speculazioni su una nuova possibile fiamma. Arrivano, ora, le parole del diretto interessato. Ecco cosa ha detto

Dopo la fine della storia d'amore con Valentina Ferragni, conclusasi dopo 9 anni, Luca Vezil sembrava aver trovato un nuovo amore. Paparazzato dal settimanale Chi la notte di Halloween in compagnia di una ragazza misteriosa, il social media strategist ha fatto parlare di sé.

Luca Vezil, c'è già un nuovo amore nella sua vita?

La rottura con Valentina Ferragni è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, circa un mese fa, con un annuncio sui social nei profili di entrambi. Una relazione durata 9 anni e che ha lasciato molto scontenti i fan della coppia.

Perciò, non appena Chi ha diffuso le fotografie che ritraevano Luca Vezil, travestito per partecipare a una festa in maschera, fuori da un locale, la notte di Halloween, sorseggiando un drink in compagnia di una ragazza di cui non si conosce l'identità, il web è esploso e si sono susseguiti rumors e ipotesi se si trattasse di un nuovo amore nella vita di Vezil.

Ma, a quanto pare, il gossip questa volta ha avuto durata breve, perché a smorzare gli entusiasmi e le congetture ci ha pensato il diretto interessato. Infatti, sotto un post della pagina di gossip The Pipol, Luca Vezil ha commentato:

"Era una festa di Halloween e siamo usciti a fumare una sigaretta (io non fumo) con questa ragazza ed altri amici, ma le foto fatte ad hoc funzionano meglio giusto?"

Decisamente infastidito per i commenti sulla sua presunta nuova fiamma, l'interessato ci ha tenuto a specificare che si tratta solo di un'amica e che tra loro non c'è nulla.