Valentina Ferragni, foto troppo ritoccate? Arrivano le polemiche e l'influencer reagisce così!

Valentina Ferragni ha pubblicato una foto che è apparsa troppo ritoccata: non sono mancate le polemiche e l'influencer ha reagito così! Ecco cosa è successo.

Valentina Ferragni è finita al centro delle polemiche per aver pubblicato una foto in cui l'uso del fotoritocco si faceva notare fin troppo. Ovviamente, su internet si sono scatenate battute e polemiche che hanno spinto l'influencer a reagire.

Valentina Ferragni, la foto è troppo ritoccata e alle critiche del web l'influencer reagisce così

Nel vortice delle influencer vittime di un eccesso di fotoritocco è capitata anche Valentina Ferragni, sorella di Chiara Ferragni ed ex dell'influencer Luca Vezil. Valentina ha, infatti, pubblicato una foto che la ritraeva in compagnia delle sorelle Chiara e Francesca - che tra qualche mese convolerà a nozze - e della madre Marina. L'occasione è stata il concerto Love Mi, organizzato dal cognato Fedez per raccogliere fondi per un'associazione che si occupa di assistenza sanitaria ai bambini affetti da malattie neurologiche.

Le tre sorelle con la madre hanno voluto scattare una foto per ricordare la piacevole giornata trascorsa insieme e anche per sostenere il concerto di Fedez, pubblicando sui social lo scatto. Purtroppo, però, i fan hanno notato un particolare che li ha alquanto sconcertati: nello scatto, infatti, da sinistra a destra si vedono Marina, Valentina, Chiara e Francesca, sorridenti e sullo sfondo il Duomo di Milano, nella cui piazza si è svolto il concerto, trasmesso poi in diretta su Italia 1.

Le influencer apparivano al meglio della loro forma, sorridenti e tutte abbracciate, ma i fan hanno notato qualcosa di insolito, che li ha spinti a osservare con attenzione Valentina Ferragni: nella foto si può vedere che il suo braccio sembrava essere stato fortemente ritoccato, dato che si assottigliava per combaciare perfettamente con il corpo della madre, per poi allargarsi con uno strano rigonfiamento all'altezza del polso. Le dimensioni risultavano così falsate e i fan non hanno potuto fare a meno di lasciarsi andare a critiche e commenti verso l'influencer per l'uso eccessivo di un'app di fotoritocco.

La reazione dell'influencer non si è lasciata attendere e Valentina Ferragni ha preferito troncare le polemiche sul nascere, facendo sparire la foto: infatti, lo scatto non è più visibile su nessuno dei profili delle influencer.