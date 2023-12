Valentina Ferragni compie 31 anni, ma un dettaglio del suo compleanno fa scoppiare una polemica!

Gossip TV

Valentina Ferragni ha compiuto 31 anni e nel mostrare il suo compleanno sui social ha provocato una polemica! Ecco perché!

Ieri, 29 dicembre, Valentina Ferragni ha festeggiato il suo 31°compleanno: l'influencer e sorella di Chiara Ferragni ha condiviso sui social, come suo solito i dettagli per i festeggiamenti.

Valentina Ferragni festeggia 31 anni, ma un dettaglio del suo compleanno scatena il web!

Rispetto all'anno scorso, i festeggiamenti per il compleanno dell'influencer sono stati meno pomposi, anche per via della situazione difficile in cui è impelagata la sorella Chiara Ferragni, assente dai social dopo l'ultimo video in cui prometteva di devolvere 1 milione di euro in beneficenza all'ospedale Regina Margherita, in seguito all'incresciosa vicenda del pandoro-gate. L'imprenditrice digitale è ancora assente dai social, tanto che neppure per il compleanno della sorella è tornata sui social con un post o una storia per celebrarla.

Apperentemente, Chiara era assente anche durante i festeggiamenti, visto che non appare in nessuna delle foto condivise dalla sorella Valentina Ferragni su Instagram. Presenti, invece, la sorella Francesca e il marito Riccardo Nicoletti, nonché il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, Matteo Napolitano, con cui l'influencer si sta frequentando da qualche mese.

Tra gli scatti della festa, il web ha notato la torta di compleanno, su cui compariva un'ironica scritta:

"31 anni, ma rimorchio ancora i 2000"

In riferimento alla differenza d'età con la sua nuova dolce metà, Matteo. Nonostante il messaggio fosse evidentemente ironico, sul web sono apparse diverse dichiarazioni di utenti che trovano oramai demodé le battute sull'età e sulla frequentazione della Ferragni con il modello più giovane. Tra i vari commenti, sono apparsi alcuni come questi:

"Va bene Valentina Ferragnilo abbiamo capito che stai con uno più piccolo ti facciamo volentieri un applauso e tanti complimenti però basta nel senso ti garantisco che il concetto ci è entrato in testa"

Oppure, ancora: "Ma voi lo sapevate che Valentina Ferragni sta con uno più piccolo? secondo me lo ha detto troppe poche volte."