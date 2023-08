Valentina Ferragni attacata dagli hater: "Sei solo la sorella di...". Ecco la risposta dell'influencer

Gossip TV

Valentina Ferragni è stata duramente attaccata dagli hater mentre era in vacanza. Vediamo insieme come ha risposto l'influencer!

Valentina Ferragni è attualmente in vacanza ai Caraibi insieme al nuovo fidanzato Matteo Napoletano, con cui è stata paparazzata qualche settimana fa per la prima volta. I due, infatti, avevano trascorso un weekend sul Lago di Como in compagnia della famiglia Ferragni ed erano apparsi anche in alcuni scatti postati dalla madre dell'influencer, confermando così che erano avvenute anche le presentazioni in famiglia.

Valentina Ferragni attaccata dagli haters: ecco la sua risposta!

In vacanza ai Caraibi, Valentina Ferragni è stata duramente attaccata dagli haters per un post pubblicato sui social: nella foto postata su Instagram, la sorella di Chiara Ferragni è immersa nelle acque cristalline dei Caraibi e a corredo dello scatto ha affiancato una breve didascalia che ha fatto infuriare diversi utenti sui social. Da una semplice frase, infatti, si è scatenata un'autentica bufera di odio e rancore verso l'influencer, accusata di vivere di luce riflessa della (ancor) più nota sorella Chiara e di non aver realizzato nulla nella vita se non essere la sorella dell'imprenditrice digitale e moglie di Fedez.

Sotto il post, infatti, sono apparsi diversi commenti di vari utenti che si sono detti stanchi di "vedere nullafacenti stare sempre in vacanza!". A questa ondata di odio e insulti, Valentina Ferragni non è nuova: in diverse occasioni è stata presa di mira per il suo corpo, per un aumento di peso o un'eccesiva perdita dello stesso, tanto che si è ritrovata molte volte a controbattere alle diffamazioni ricevute, chiedendo ai suoi followers maggiore empatia. Anche questa volta, l'influencer non si è fatta trovare impreparata e ad almeno due diversi commenti negativi ha risposto ricordando i traguardi raggiunti nella sua vita:

"Lavoro dal 2015 quando mi sono laureata e faccio un lavoro che mi paice tanto e pensa un po' che magia pago pure le tasse allo Stato! Grazie per l'interesse. [...] Anche io ho una laurea e un master e parlo 4 lingue, ho avviato una società mia nel 2019 di cui sono a capo e ho 6 dipendenti full time. Ora che è il 5 agosto posso essere in vacanza"