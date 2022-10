Uomini e Donne, Roberta sbugiarda Alessandro: "Tra noi passione, chiamava Ida pesantona"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Alessandro Vicinanza sbugiardato da Roberta Di Padua.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, continuano gli scontri tra Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Mentre la dama bresciana e il cavaliere partenopeo escono insieme, Roberta sbugiarda Alessandro senza pietà. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua sbugiarda Alessandro Vicinanza

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul racconto di Alessandro Vicinanza e Ida Platano che sono usciti insieme a cena, dopo che il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la dama bresciana. Viene mostrato il durissimo sfogo di Roberta Di Padua dopo la puntata che l’ha sconvolta: prima di dichiararsi per la dama di Brescia, infatti, il cavaliere partenopeo sembrava così preso dalla loro nascente relazione. Roberta questa volte annuncia di non avere alcuna intenzione di censurarsi, dichiarando che Alessandro ha parlato di Ida come di una “pesantona”, ammettendo che a casa sua sono tutti felici di non vederlo più con lei, rivelando poi alcune frasi molto forti che Vicinanza ha usato e che facevano intendere che la storia con la dama di Cassino non fosse passeggera.

Roberta, infatti, ammette anche che durante la cena ad un ristorante, i gestori hanno chiesto a lei e Alessandro di recarsi in un angolo del locale più appartato per quanto appassionatamente si stavano baciando. Ida rimane molto colpita dalle parole della rivale ma, pur annunciando di non essere innamorato di Alessandro, accetta il suo corteggiamento. Logicamente nascono dubbi enormi sulla sincerità del cavaliere partenopeo che, secondo molti, va dove tira il vento e torna a corteggiare Ida solo perché Roberta gli aveva fatto capire che avrebbe presto lasciato la trasmissione.

Ida crede al cavaliere, avendolo visto sincero e molto diverso dal passato, più preso nei suoi confronti e dunque non ha intenzione di lasciare stare. Secondo Di Padua, invece, Alessandro si è allontanato da lei quando ha capito che era pronta a lasciare il programma perché non avrebbe voluto perdere altro tempo in studio nutrendo per lui un sincero interesse. A riprova di quanto detto, Roberta racconta che Alessandro ha escluso l'idea di trasferirsi a Cassino, asserendo che non lo avrebbe fatto neppure per Brescia dove vive Ida.

