Uomini e Donne, volano stracci tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno avuto un duro confronto e sono volate parole pesanti. Ecco cosa è successo.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si è ripreso il discorso di Gemma Galgani. La dama, in una delle ultime puntate, aveva sbugiardato il cavaliere Mario, che aveva dimostrato interesse per lei, ma in realtà ambiva solo al successo e alla fama. Un altro momento è stato dedicato alla situazione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, risoltasi in una valle di lacrime per lei e furia da parte dello studio contro di lui.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, la storia è agli sgoccioli?

La puntata si è aperta con l'arrivo del cavaliere Mario per Gemma Galgani, che ha scritto per la dama una lettera di scuse, in cui ammetteva che in Gemma ha riscontrato alcune caratteristiche di una sua ex fiamma che molto lo aveva fatto soffrire. Il cavaliere ha anche ammesso che, sebbene ci fosse un interesse per Gemma, ora questo fuoco si è un po' raffreddato, proprio a causa del suo passato. La dama non è parsa convinta di queste scuse, soprattutto, perché per lei ci sono ancora delle inesattezze nella storia di Mario, tanto da accusarlo di falsità e di voler semplicemente aggiustare il tiro della storia. Con quest'ultima accusa, la dama chiude definitivamente la storia e torna al suo posto.

A seguire, siamo tornati sulla situazione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: dopo l'orribile comportamento del cavaliere, che è uscito con un'altra corteggiatrice, senza avvisare prima la dama, la produzione ha mandato in onda un video in cui Gloria e Riccardo si erano ritrovati dopo la puntata per parlare della situazione. Quasi come una premonizione, Gianni Sperti ha sottolineato che nel video si vedeva anche come Riccardo e Roberta Di Padua fossero vicini, e infatti, Riccardo ha riferito che la sera prima lui e Gloria hanno litigato proprio a causa di una telefonata avuta con Roberta.

Già nelle puntate precedenti, il pubblico aveva commentato negativamente l'atteggiamento orribile di Riccardo verso Gloria, ora, a quanto pare, la situazione non è migliorata affatto. Il cavaliere ha tentato di giustificarsi, coinvolgendo anche Roberta Di Padua, a proposito della telefonata che avevano avuto: in questa telefonata si erano confrontati sulle diverse uscite sui social della coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, in particolare, Roberta Di Padua si era lamentata di una storia pubblicata da Armando in cui si lanciavano frecciatine contro di lei. Riccardo ha confermato, perciò, che la telefonata era solo per commentare questi argomenti.

La discussione si è accesa quando Gloria, stanca di queste chiacchiere, ha rivelato che, spesso, durante le telefonate con Riccardo lui la chiamasse Ida. In studio tutti sono rimasti a bocca aperta, anche perché poco dopo alla domanda di Maria De Filippi se a lui piacesse Gloria, Riccardo ha risposto di sì. Eppure, la dama gli ha fatto notare come lui la tenesse in un angolino e a comodo le andasse vicino, ma che non c'era un reale interesse.

Anche altri in studio si sono accodati alle parole della dama, mentre Riccardo continuava ad arrampicarsi sugli specchi e a ripetere che al momento per lei, lui. non ha un sentimento, quindi, sta a lei scegliere se continuare su queste basi. Parole che hanno fatto infuriare Tina Cipollari e Gianni Sperti, che lo hanno accusato di prendersi gioco di Gloria.

La dama ha poi sorpreso tutti, perché di fronte a queste ennesime parole del cavaliere, ha affermato di aver perso interesse, perché non ha intenzione di perdere altro tempo. Con dignità si è, perciò, alzata e ha chiuso la storia con il Guarnieri. Nonostante la decisione sia stata inevitabile, la dama si è sentita tradita ed è scoppiata in lacrime in studio, dispiaciuta per questa ennesima delusione, soprattutto perché Riccardo aveva parlato in passato con lei di convivenza e di figli.

Lo studio si è infervorato a questa nuova scoperta, dato che sottolineava ancora una volta che il cavaliere non avesse ben chiari i suoi sentimenti e fosse inconcludente. Tra le dame c'è chi, come Paola, ha difeso Gloria definendo Riccardo "un pagliaccio", mentre Cristina lo ha difeso, perché secondo lei il cavaliere è solo molto confuso sui suoi sentimenti. A questo punto è intervenuta anche Tina Cipollari contro Cristina, perché lei parla così perché non si è mai messa in gioco nel programma. La discussione tra Riccardo e Gloria si è così di nuovo accesa, con la dama che ha affermato che il cavaliere le ha tolto definitivamente il sorriso con il suo atteggiamento.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne