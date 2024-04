Uomini e Donne, volano stracci tra Ida Platano e Cristina Tenuta per Mario Cusitore: "Sei una poco di buono" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Ida Platano e Cristina Tenuta sono volati stracci per via di Mario Cusitore!

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal trono classico e da Daniele Paudice, che ha portato in esterna anche Valery. Lite accesa tra Tiziana e Tina al centro studio per il trono over. Ancora discussioni tra Ida Platano e Mario Cusitore, tanto che è necessario l'intervento di Maria De Filippi. Furiosa lite tra Ida Platano e Cristina Tenuta per Mario!

Uomini e Donne, Ida Platano e Cristina Tenuta litigano per Mario Cusitore! [VIDEO]

Daniele Paudice ha portato in esterna Valery e subito la corteggiatrice gli ha rinfacciato il suo atteggiamento arrogante e crudo. Infatti, in diverse occasioni, il tronista aveva ammesso di non apprezzare il comportamento delle corteggiatrici, più interessate a mangiare le patatine che a conoscere lui. Per prenderlo in giro, la corteggiatrice gli ha fatto trovare un quadro in cui lei è ritratta mentre mangia patatine. Inoltre, Valery mette in chiaro che non ha intenzione di adularlo, perché non lo conosce e, sebbene pensi che sia un bel ragazzo, ammette di preferire maniere più gentili e signorili di quelle che ha avuto lui. L'esterna è tutta giocata sui loro battibecchi e sulle loro diversità. In studio, però, Valery ammette di essersi trovata bene e di essersi ricreduta, perché Daniele è meno arrogante di quanto sembri. Anche per il tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sembra aver cambiato idea su di lei e così i due ballano insieme.

Dopo il ballo, Tina Cipollari dichiara di aver visto un'interazione tra Angelo e Tiziana, che avevano chiuso la frequentazione, e chiede cosa si sono detti. Il cavaliere aveva negato di avere un interesse per Cristina a cui aveva lasciato il numero e Barbara interviene dicendo al cavaliere di dire la verità, visto che hanno attaccato Tiziana accusando solo lei. La dama afferma che tanto qualsiasi cosa succeda, nello studio se la prendono sempre con lei. Queste parole provocano la reazione della Cipollari: l'opinionista dice Tiziana vuole passare sempre per vittima e rendere lei la cattiva della situazione. Tina arriva a spingersi ancora più oltre, affermando che la dama in realtà ha già un uomo fuori e che qui non cerca l'amore. Interviene Maria De Filippi a placare la sua opinionista, ma quando anche Angelo prova a intervenire per difendere Tiziana, Tina si infervora ancora di più e continua a sostenere che la dama abbia un uomo fuori dalla trasmissione. La situazione degenera e si ritorna a riaprire il discorso del lavoro di Tiziana, con anche Renata che ricorda all'altra dama che si è lamentata tante volte del suo lavoro. Nella questione viene tirata in ballo anche Aurora, accusata di istigare Tiziana contro il resto dello studio e la dama, dopo essere stata "cacciata", si va a nascondere tra il pubblico.

Al centro studio si siedono Jasna e Cristiano: il cavaliere dichiara che, dopo tanti balli con la dama, ancora non le ha trovato un difetto e tutti in studio applaudono contenti. Non manca un brevissimo scambio di battute tra Marcello e Jasna, ma si passa subito a Loredana, dama con cui Cristiano ha avuto una conversazione. La dama dimostra subito un forte interesse per Cristiano, tanto che decidono di uscire per un aperitivo. Jasna commenta dicendo che per lei va bene come situazione e che in base a cosa succederà si regolerà di conseguenza.

Il trono classico viene scosso dall'ennesima uscita di scena di Mario Cusitore: dopo che Ida Platano ha rifiutato di ballare con lui due volte, a detta del corteggiatore, Mario dichiara che non vuole più corteggiarla. Interviene la conduttrice e svela che per il suo compleanno Ida aveva preparato una sorpresa per lui e aveva girato un video in cui sua nonna gli faceva gli aiuti e lui, invece, aveva dichiarato di non voler nessuna sorpresa. Maria lo rimprovera apertamente, dopo l'ennesima uscira negativa del corteggiatore, e anche un cavaliere del parterre, Francesco, gli fa notare che non si è comportato bene. Alla fine, i due si chiariscono e ballano insieme, ma dopo il ballo ricominciano le discussioni, anche perché Gianni gli fa notare che il suo essere sfuggente il giorno del compleanno gli hanno fatto pensare che avesse organizzato già qualcosa con altri. Interviene Deigo e difende Mario, affermando che a mezzanotte erano insieme a Piazza di Spagna, perché il corteggiatore gli aveva detto di essere solo. Mentre la situazione sembra momentaneamente distendersi, si riapre un'altra parentesi e Cristina dichiara che Mario non ha voluto ballare con lei perché non poteva, non perché in realtà non volesse. Il corteggiatore smentisce e dichiara che non ha alcun interesse per lei e che ha stretto amicizia con diverse dame del parterre over. Tra Ida e Cristina volano stracci pesanti e la tronista rinfaccia alla dama di aver sempre cercato di fare la furba.

