Uomini e Donne, Vittoria Deganello sul ritorno di fiamma tra l'ex Alessandro Murgia e la moglie: "Buon per loro, ma..."

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, ha commentato il gossip sul ritorno di fiamma tra il suo ex e padre di sua figlia Alessandro Murgia e la moglie. Ecco cosa ha detto.

Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha detto la sua sul ritorno di fiamma che sembra essere avvenuto tra il suo ex flirt e padre della figlia, il calciatore Alessandro Murgia, e la moglie di lui, Eleonora Mazzarini.

Uomini e Donne, il commento di Vittoria Deganello sul ritorno di fiamma tra Alessandro Murgia ed Eleonora Mazzarini

La scorsa estate Vittoria Deganello e Alessandro Murgia hanno avuto una breve, ma intensa relazione, conclusasi bruscamente poco dopo la scoperta che l'ex corteggiatrice era in dolce attesa. Per tutto il periodo della gravidanza, Deganello e Murgia non si sono lasciati in buoni rapporti: l'ex volto di Uomini e Donne si è ritrovata ad affrontare le difficoltà della gestazione, solo con il supporto della sua famiglia. Inoltre, in quel periodo, non sono mancate le diatribe sul web con l'ex cognata Nicole Murgia, concorrente del GFVip, la quale non ha mai mancato di sottolineare come Deganello avesse avuto un atteggiamento sbagliato verso la loro famiglia.

Alessandro Murgia, dal canto suo, non aveva mai confermato le voci sulla paternità della bambina di Vittoria Deganello e sembrava avesse deciso di ricominciare con l'ex moglie, Eleonora Mazzarini. Dopo la nascita della bambina, la piccola Ginevra, il calciatore aveva deciso di riconoscere la bambina e l'indiscrezione era stata confermata da un dettaglio social che non era sfuggito ai più: nella bio di Murgia ora compariva anche il nome di Ginevra accanto a quello dei figli nati dal matrimonio con Mazzarini, Dea e Niccolò. Sul ritorno di fiamma tra il calciatore e la moglie non si era avuta alcuna conferma.

Tuttavia, nelle scorse ore, commentando alcune domande che le erano state rivolte su Instagram, Vittoria Deganello ha detto la sua sulla notizia che il suo ex e Mazzarini sarebbero tornati insieme. Il commento è breve, ma non per questo meno tagliente: alla followers che le ha riferito che ha visto Murgia con la ex e i bambini in Sardegna, Deganello ha così risposto:

"Ah, felici loro...Facciamole un in bocca al lupo!"

