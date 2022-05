Uomini e Donne versione Vip, Antonio Zequila ammette tutto: ''Nel ruolo di Tronista io…''

Gossip TV

Antonio Zequila nuovo tronista della versione Vip di Uomini e Donne? L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ammette tutto.

Sembra sempre più plausibile una versione Vip di Uomini e Donne, l’amato dating show condotto da Maria De Filippi, che accompagna gli spettatori di Canale5 da settembre a maggio da circa un ventennio. L’addio di Temptation Island, infatti, ha lasciato un vuoto nella programmazione Mediaset, e Maria potrebbe fare il bis con tronisti di alto calibro, tra i quali potrebbe esserci anche Antonio Zequila. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi commenta così le indiscrezioni sul suo conto.

Uomini e Donne Vip, Zequila ci sarà?

L’annuncio della chiusura improvvisa e inaspettata di Temptation Island ha lasciato l’amaro in bocca ai fan, creando un improvviso vuoto nella programmazione Mediaset di questa estate, dato che il reality show è da anni un punto saldo per i telespettatori di Canale5, che non vedono l’ora di osservare le coppie alle prese con tentatori e tentatrici. Al posto di Temptation Island, tuttavia, potrebbe arrivare la versione Vip di Uomini e Donne. La prospettiva si fa sempre più concreta, nonostante Maria De Filippi non abbia fatto parola di un simile progetto e al momento si tratta di una mera indiscrezione.

Tra i gossip più insistenti che riguardano la versione Vip del dating show c’è anche quello che vorrebbe Antonio Zequila come tronista. L’attore partenopeo, reduce dall’avventura in Honduras nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, non ha nascosto di essere ancora alla ricerca del grande amore, e perché dunque non mettersi in gioco sul trono più celebre della televisione italiana. Intervistato da Mio, Zequila ha replicato così alle indiscrezioni sul suo conto:

“Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione La trovo molto intelligente […] Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata”.

Insomma, Zequila ha fatto intendere che ci spera ma chissà se il progetto che tutti ora vorrebbero vedere compiuto si realizzerà nei prossimi mesi, portando Uomini e Donne ad una nuova esperienza. La versione Vip del programma della De Filippi è un azzardo o una prospettiva di successo assicurata?

