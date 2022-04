Gossip TV

Il settimanale Nuovo svela: in primavera, la probabile registrazione del dating show di Uomini e Donne versione Vip.

Uomini e Donne, il dating show più amato del piccolo schermo, potrebbe debuttare nella versione Vip e l'ipotesi, dopo i tanti rumors delle ultime settimane diventa sempre più concreta.

Uomini e Donne Vip, l’indiscrezione diventa sempre più concreta: conduttrice e tronisti

A rompere il silenzio è stato il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che ha svelato anche i nomi dei possibile conduttrice al timone del nuovo format e i tronisti che potrebbero sedersi sulla famosa poltrona rossa in cerca dell'anima gemella.

Il settimanale ha parlato di una probabile registrazione in primavera con messa in onda nei prossimi mesi al posto di Temptation Island che quest'anno, come è noto, salterà il consueto appuntamento estivo di Canale 5, per tornare presumibilmente in prima serata in autunno.

Le puntate previste di Uomini e Donne Vip sarebbero otto e la conduzione sarebbe affidata ad un amato volto dell'azienda: Silvia Toffanin. In passato la De Filippi, ha offerto alla Toffanin le conduzioni di Temptation Island Vip e Amici Celebrities ma pare che la conduttrice abbia sempre rifiutato per concentrarsi sul fortunato talk show di Verissimo e dedicarsi ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Infine il settimanale ha anche anticipato i papabili tronisti che sarebbero tre noti vipponi: Valeria Marini, Antonio Zequila e Pamela Prati. Sulla showgirl sarda, ci sono alcuni dubbi legati alla vicenda di Mark Caltagirone, l'inesistente imprenditore con cui la Prati doveva convolare a nozze. Sulla questione, come ha dichiarato la stessa ex star del Bagaglino, sarebbero state avviate delle cause nei confronti di Barbara D'Urso e dell'azienda Mediaset.

