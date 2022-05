Gossip TV

Veronica Rimondi e il corteggiatore Matteo Farnea hanno violato il regolamento del programma a pochi giorni dalla messa in onda della scelta a Uomini e Donne. Ecco cos’è successo.

Mercoledì 1 giugno 2022, si concluderà l'ultima stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre dopo la consueta pausa estiva. Secondo quanto riferito dalle anticipazioni diffuse dalla Instagram Uominiedonneclassicoeover, le ultime due scelte del trono classico di Luca Salatino e Veronica Raimondi dovrebbero essere trasmesse, martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno.

Uomini e Donne, Veronica Rimondi e il corteggiatore Matteo (la sua scelta) violano il regolamento del programma

Proprio sulla tronista emiliana e sulla sua scelta, Matteo Farnea nelle ultime ore, è scoppiato il caos. I due protagonisti del dating show infatti avrebbero violato il regolamento del programma che non consente la condivisione social di qualunque tipo di contenuto che possa spoilerare le vicende dei protagonisti che ancora non sono andate in onda.

Ieri, in occasione del compleanno della Raimondi, una sua amica ha postato una foto della tronista insieme a Matteo e quest'ultimo ha nuovamente condiviso lo scatto sul suo profilo Instagram, violando appunto il regolamento del dating show. Il giovane, resosi conto dell'errore, ha tolto la foto dopo pochi istanti , ma i fan più attenti hanno subito diffuso lo scatto che in pochi minuti ha fatto immediatamente il giro del web.

Verranno presi provvedimenti o la redazione chiuderà un occhio considerando che probabilmente si è trattata di una semplice svista da parte del corteggiatore?

