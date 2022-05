Uomini e Donne, Veronica Rimondi bacia tutti: caos in studio!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, scatta il bacio tra Veronica Rimondi e Andrea, poi però c'è anche l'esterna con Matteo.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Fabio Nova e Tina Cipollari la guerra continua, tra accuse e reciproche recriminazioni. Mentre Gemma Galgani rimane piacevolmente sorpresa dall’ingresso di un nuovo cavaliere pronto a corteggiarla, Veronica dà una seconda possibilità a Matteo poi bacia Andrea, scatenando l’ira dei rivali.

Uomini e Donne, scatta il bacio tra Veronica e Andrea poi...

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sul nuovo scontro tra Fabio Nova e Tina Cipollari, che sembra proprio non sopportare il cavaliere del Trono Over e continua a sminuire pubblicamente il suo lavoro di fotografo di moda. Fabio, dal canto suo, ammette di essere diventato aggressivo per difendersi dalle accuse di Tina, pregandola di rispettare il suo essere. Maria De Filippi mostra le prove portate da Fabio come conferma del prestigio della sua carriera ma Cipollari non cede, spostando l’attenzione sulla disastrosa presentazione fatta al centro dello studio. Fabio si scusa per le parole che ha detto a proposito delle donne e di come dovrebbero essere fisicamente, ma chiede anche di comprendere il suo smarrimento in un ambiente che non conosce bene.

Conclusa, almeno per il momento, la polemica tra i due, si passa a Gemma Galgani per la quale è arrivato Maurizio. Il cavaliere ha portato un omaggio floreale alla dama torinese, alla presentatrice e a Tina, suscitando l’interesse di Gemma e i complimenti di presenti che lo trovano un uomo elegante e distinto. Mentre Gemma e Maurizio ballano insieme, tocca a Veronica Rimondi che nelle ultime puntate ha discusso con Matteo a causa del suo improvviso cambiamento di rotta. Secondo la tronista ferrarese, infatti, il corteggiatore è partito con molto entusiasmo, mostrandole un grande entusiasmo e voglia di conoscerla, per poi rimanere nell’ombra mentre lei ha iniziato a conoscere altre persone che l’hanno colpita.

Dopo l’ultima registrazione Matteo è andato a cercare Veronica e ha colto la palla al balzo per raccontare qualcosa in più sulla sua vita, mostrandosi anche molto interessato al passato della tronista. In studio si commenta la scelta di Matteo che, secondo il rivale Federico, ha giocato di furbizia e si è aperto con Veronica solo dopo che tutti gli hanno fatto notare la sua chiusura. Rimondi è uscita anche con Andrea, organizzando per lui un’esterna romantica. La complicità tra i due è lampante e Veronica non nasconde la forte attrazione per Andrea e il suo carattere maturo, tanto da lasciare andare ad un bacio passionale. Tutto bene, peccato che la tronista abbia fatto un'altra esterna con il rivale e abbia baciato anche lui!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.