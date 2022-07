Uomini e Donne, Valeria Cardone torna su Instagram dopo l’addio a Matteo Ranieri (FOTO)

Gossip TV

Valeria Cardone, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lancia un messaggio su Instagram dopo l’addio a Matteo Ranieri.

Sono ormai diverse settimane, più precisamente da quando ha confermato la fine della sua storia d’amore con Matteo Ranieri, che Valeria Cardone è totalmente assente dai social. Ora, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata su Instagram, con un chiaro messaggio.

Uomini e Donne,Valeria Cardone rompe il silenzio su Instagram

Nello studio di Uomini e Donne, Valeria Cardone ha fatto il suo ingresso consapevole di dover recuperare un percorso già avviato per conquistare l’attenzione di Matteo Ranieri. Il tronista, in realtà, si è mostrato immediatamente colpito dalla bella partenopea, dimostrando di essere pronto ad aprirsi con lei, lasciando a bocca aperta tutti coloro che lo credevano pronto a sceglier Federica Aversano dopo diversi tira e molla. Concluso il percorso, Matteo ha scelto Veleria e la coppia è apparsa serena per pochissime settimane prima di sparire dai social.

Ranieri ha intrapreso un viaggio in famiglia sino in Irlanda, proprio durante il compleanno di Valeria che ha festeggiato senza il suo fidanzato. Poi la conferma della rottura che tutti aspettavano da tempo, osservando il gelo tra i due protagonisti di Uomini e Donne, e la valanga di polemiche arginate dalla difesa della madre di Matteo. Mentre l’ex tronista ha pubblicato qualche video con il suo amato cane, la partenopea ha preferito il silenzio stampa e solamente ora è riuscita a tornare attiva su Instagram.

Valeria ha pubblicato un suo primo piano, poi le onde del mare di si infrangono sulla riva, facendo intendere di essere come il mare che continua ad esistere e ad risplendere nonostante tutto. Infine, una bella tazza di caffè nelle Ig Stories ma delle motivazioni che hanno portato alla rottura con Ranieri ancora nessuna traccia. I fan attendono impazienti e pretendono che, almeno questa volta, Matteo spieghi cosa è successo senza attendere gossip sul suo conto, per poi replicare e non spiegare come successe con Sophie Codegoni. Il ligure, tuttavia, sembra essere decisamente lontano dal parlare della fine della relazione con Valeria.

