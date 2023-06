Uomini e Donne, un noto volto nel cast del musical di Mare Fuori?

Gossip TV

Anche un noto volto di Uomini e Donne sarà nel cast del musical di Mare Fuori? Ecco cosa sappiamo!

I fan di Mare Fuori hanno ricevuto la splendida notizia che, oltre alla quarta stagione in arrivo per il 2023/24, a dicembre debutterà anche il musical tratto dall'omonima serie. E, pare che nel cast possa esserci un noto volto di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ex volto del programma nel cast del musical di Mare Fuori?

Il musical debutterà a Napoli, al Teatro Augusteo il prossimo 14 dicembre e da lì sarà in tournée nei principali teatri italiani, incantando i fan della fortunata serie Rai. Attualmente, al Teatro Brancaccio di Roma, sotto la direzione artistica di Alessandro Siani, si stanno svolgendo i provini per il cast.

Al momento diversi nomi degli attori della serie sono stati confermati anche per il musical, come Maria Esposito, la Rosa Ricci della serie. Ma sembra che anche un noto ballerino di Amici faccia parte del progetto: dalle foto del backstage, infatti, è emerso che Marcello Sacchetta sia parte del musical, dato che è apparso mentre dava indicazioni ai ballerini, seduto dietro una scrivania. E, non solo tra gli ex allievi di Amici si cercano interpreti, ma, forse, anche tra gli ex volti di Uomini e Donne: sembra, infatti, che un noto volto del programma faccia parte del cast.

A svelare il mistero è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che avrebbe riportato che una ex corteggiatrice del dating show è stata vista nei pressi del Teatro. Il settimanale ha anche rivelato l'identità della misteriosa ex corteggiatrice, uno dei volti più noti e popolari del programma, autrice di un libro e seguitissima sui social: stiamo parlando di Giulia De Lellis. L'influencer, infatti, è stata avvistata ai provini per il musical di Mare Fuori:

"Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale tratto dalla serie - fenomeno nato da un'idea di Alessandro Siani, non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L'influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà..."

Attualmente, De Lellis è felicemente fidanzata con Carlo Beretta e occupa il tempo lavorando a tempo pieno sui social, dove è molto seguita, collaborando con case di moda e di make-up.