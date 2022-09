Gossip TV

L'annuncio su Instagram di un ex volto del trono over di Uomini e Donne.

Un ex conoscenza del trono over di Uomini e Donne, si è lasciato andare a un triste sfogo sui social raccontando del drammatico momento che sta vivendo.

Uomini e Donne, un ex cavaliere sta male: “A volte vorrei morire, non vivo più”

Si tratta di Fabrizio Cilli che nel dating show di Canale 5 approdò nel 2019 con l'intento di corteggiare Gemma Galgani. La loro frequentazione terminò nel giro di pochi giorni anche perché venne fuori che l'ex cavaliere era fidanzato e forse aveva deciso di corteggiare Gemma per avere ottenere della semplice visibilità.

Poche ore fa, Fabrizio si è sfogato su Instagram raccontando di dover affrontare un delicato intervento e di soffrire di dolori lancinanti tanto da desidera di voler morire:

“Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”

L'ex cavaliere non ha aggiunto ulteriori dettagli anche se è chiaro che la sua condizione fisica attuale sia molto delicata. Durante la sua avventura nel dating show,dopo le accuse nel voler sfruttare la Galgani. Fabrizio si espose sui social contro la redazione del programma affermando che erano perfettamente a conoscenza del fatto che il suo interesse per Gemma fosse solo una trovata pubblicitaria e successivamente lo avrebbero minacciato di rimuovere immediatamente il post in questione.

